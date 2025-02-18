Кадыров раскрыл, закончится ли СВО после переговоров

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Не стоит расслабляться и ждать, что СВО закончится после начала мирных переговоров, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.
«Нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и война закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были еще лучше. Надо использовать новые технологии, которых нет ни у кого, сколько бы это ни стоило», — заявил Кадыров на опубликованном в Telegram-канале видео.
По его словам, российские бойцы обладают всеми необходимыми знаниями и оснащены современным оборудованием, что позволяет им успешно освобождать оккупированные противником территории и уверенно удерживать инициативу по всей линии боевого соприкосновения.
Кадыров сослался на своего товарища, командира спецназа «Ахмат» МО РФ Апти Алаудинова, который также отмечает отличные результаты проводимой работы в вопросе повышения боеспособности военных и их подготовке к современным условиям ведения боевых действий.
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