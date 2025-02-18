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Маск о Лаврове и Ушакове: «Вот как выглядит компетентное руководство»

Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Илон Маск назвал компетентным руководством прибывших в Эр-Рияд для переговоров по Украине главу МИД России Сергея Лаврова и помощника главы государства Юрия Ушакова. Об этом миллиардер написал в соцсети X.
«Вот как выглядит компетентное руководство», — заявил Маск.

Данным высказыванием миллиардер прокомментировал кадры прибытия в Саудовскую Аравию российской делегации. Напомним, что 18 февраля должны состояться переговоры между представителями США и РФ по украинскому конфликту. К тому же будет поднят вопрос о восстановлении двухсторонних отношений и о подготовке ко встрече лидеров государств Дональда Трампа и Владимира Путина.

По информации CNN, в состав американской делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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Медведев оценил нелестное заявление Трампа о Зеленском
Медведев: я на 200% согласен с мнением Трампа о Зеленском как о «диктаторе»
19 февраля 2025, 23:26

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Дональда Трампа «на 200% правым» в оценке Владимира Зеленского как «диктатора без выборов». Об этом Медведев написал в своем аккаунте X (бывший Twitter), добавив, что украинский лидер — «обанкротившийся клоун».
«"Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться или от его страны ничего не останется". Если бы мне три месяца назад сказали, что это слова американского президента, я бы рассмеялся в голос. Дональд Трамп на 200% прав», — отметил Медведев.
Ранее Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от предложения организовать президентские выборы на Украине.

Утром 19 января сообщалось, что Медведев сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой. Он также призвал провести срочную дератизацию.

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Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США
Путин: у Европы нет оснований для негативной реакции на встречу России и США
19 февраля 2025, 19:06

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У европейских государств нет оснований для выражения негативной реакции на встречу России и США в Эр-Рияде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.
По словам российского лидера, Штаты продолжают работать с Европой, решая вопросы, связанные с украинским конфликтом.

Напомним, встреча представителей Российской Федерации и Соединенных Штатов прошла в столице Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч лидеров двух стран.

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Путину доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области
19 февраля 2025, 17:02

Фото: iStock/Anna_Anikina

Президент России Владимир Путин сообщил, что час назад ему доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами во время посещения завода по производству БПЛА в Санкт-Петербурге.
Российский лидер подчеркнул, что минувшей ночью бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу России и Украины, выйдя на территорию противника со стороны Курской области.

Путин добавил, что в настоящее время российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв объяснил, почему Европе не удалось согласовать отправку миротворцев на Украину.

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Путин впервые прокомментировал результаты переговоров России и США в Эр-Рияде
Путин высоко оценил итог переговоров представителей РФ и США в Эр-Рияде
19 февраля 2025, 16:50

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что положительно оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.
По его словам, Москва сделала первый шаг к восстановлению сотрудничества с Вашингтоном по различным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Путин также отметил, что выдворение дипломатов России и США не приносит положительных результатов, и теперь дипломаты будут возобновлять свою работу. Глава государства добавил, что Россия готова вернуться к переговорам по Украине.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошла первая за несколько лет личная встреча делегаций России и США. Делегацию России возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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СВР: Киев может провести теракты против диппредставительств РФ
19 февраля 2025, 15:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Киев для срыва переговоров может провести серию терактов против диппредставительств России в Европе. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
В СВР отметили, что в европейских столицах фиксируют нежелание Киева приступить к мирным переговорам с Москвой, особенно в случае, если для этого придется идти на определенные уступки.

«По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что запланированные теракты направлены против российских дипломатических представительств России в европейских странах, вероятнее всего в Германии, странах Балтии и Скандинавии, также они возможны в Словакии и Венгрии.

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