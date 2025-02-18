Маск о Лаврове и Ушакове: «Вот как выглядит компетентное руководство»

Президент России Владимир Путин сообщил, что час назад ему доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами во время посещения завода по производству БПЛА в Санкт-Петербурге.