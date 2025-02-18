Маск о Лаврове и Ушакове: «Вот как выглядит компетентное руководство»

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Илон Маск назвал компетентным руководством прибывших в Эр-Рияд для переговоров по Украине главу МИД России Сергея Лаврова и помощника главы государства Юрия Ушакова. Об этом миллиардер написал в соцсети X.
«Вот как выглядит компетентное руководство», — заявил Маск.
Данным высказыванием миллиардер прокомментировал кадры прибытия в Саудовскую Аравию российской делегации. Напомним, что 18 февраля должны состояться переговоры между представителями США и РФ по украинскому конфликту. К тому же будет поднят вопрос о восстановлении двухсторонних отношений и о подготовке ко встрече лидеров государств Дональда Трампа и Владимира Путина.
По информации CNN, в состав американской делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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Иван Мусатов