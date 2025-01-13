Евросоюз боится изменения в курсе поддержки киевского режима со стороны администрации Трампа

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Евросоюз опасается, что администрация избранного президента США Дональда Трампа поменяет курс поддержки киевского режима. Об этом заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
«Насколько мы понимаем, в Брюсселе действительно очень боятся, что новая администрация США может изменить свой подход в плане поддержки киевского режима», — рассказал дипломат.
Масленников отметил, что в отличии от Штатов, новые руководители Евросоюза вряд ли пойдут на какие-либо изменения в отношении украинского вопроса. Также Еврозона скорее всего продолжит осуществлять действующий политический подход к России.
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Иван Мусатов