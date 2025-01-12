Депутат Шеремет: Трамп демонстрирует здравомыслие в отношении Крыма

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Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что избранный президент США Дональд Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию по поводу Крыма. Об этом он заявил РИА Новости.
«Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», — рассказал политик изданию.
Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC отмечал, что избранный президент считает нереалистичным вытеснение России из Крыма и остальных бывших территорий Украины. Уолц добавил, что такую позицию постепенно принимают и другие мировые лидеры.
Также депутат высказался о Владимире Зеленском. По его словам, Зеленский не является легитимным президентом Украины, а также не желает окончания конфликта. Он будет создавать поводы для разжигания очередной фазы боевых действий.
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