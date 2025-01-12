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Команда избранного президента США Дональда Трампа заявляет, что возраст мобилизации на Украине необходимо снизить до 18 лет. Об этом объявил советник республиканца по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире ABC News.
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности уточнил, что Вооруженные силы Украины испытывают затруднения с живой силой, в то время как будущая администрация президента Соединенных Штатов Америки надеется на стабилизацию ситуации в зоне конфликта, чтобы ее представители могли «вступить в те или иные договоренности».
Ранее сообщалось, что с осени 2024 года на Украине резко возросли случаи дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины. Уточнялось, что Владимир Зеленский говорил об обратном. По его словам, с осени солдаты стали реже самовольно покидать военные части.
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«Призывной возраст там сейчас составляет 26, а не 18 лет. Мне кажется, что не многие это понимают», — обратил внимание Майк Уолтц.
Ранее сообщалось, что с осени 2024 года на Украине резко возросли случаи дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины. Уточнялось, что Владимир Зеленский говорил об обратном. По его словам, с осени солдаты стали реже самовольно покидать военные части.
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*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Ольга Енгалычева