Харьков остался без света после ударов РФ по стратегическим объектам

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Ракетные удары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак, сообщает французская газета Express.
«Второй по величине город Украины погрузился в кромешную тьму, … когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились … на объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в материале.
Неназванный местный чиновник заявил, что один из последних ударов в 20 ракет по ключевым целям под городом стал самым сильным с начала специальной операции.
В ночь на 27 марта средства ПВО Украины ударили по жилой инфраструктуре Харькова из-за нештатного срабатывания ракеты. В результате выпущенный из ЗРК снаряд попал в гражданский объект.
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