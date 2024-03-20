В Харьков прибыли говорящие по-польски военные

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Говорящие на польском языке военнослужащие прибыли на территорию промышленного предприятия Харькова. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА новости, ссылаясь на собственные источники.
«На территорию одного из промышленных предприятий города Харькова на гражданском автобусе приехало около 30 военнослужащих с оружием и вещевым имуществом. Бойцы между собой общаются на польском языке», – сообщил Марочко.Как утверждает подполковник, подразделение прибыло с целью охраны предприятия и смены украинской военизированной охраны.
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