Фельдшер ВСУ проведёт в колонии 30 лет за расстрел машин с мирными жителями

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Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор украинскому военнослужащему Виталию Матвиенко.
Мужчину приговорили к 30 годам лишения свободы. Он расстрелял шесть мирных жителей Мариуполя и совершил покушение ещё на четырех, пишет «Лента.Ру».
Осужденный признан виновным «в убийстве более двух лиц, совершенном организованной группой из политической и идеологической ненависти, покушении на такое убийство, а также в жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории».
Матвиенко будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Следствие установило, что 29 марта 37-летний фельдшер медицинского пункта ВСУ вместе с другими украинскими военными, исполняя приказ командира, расстрелял из автомата гражданский автомобиль в Мариуполе. 31 марта Матвиенко расстрелял движущуюся колонну из трех гражданских машин.
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Осужденный признан виновным «в убийстве более двух лиц, совершенном организованной группой из политической и идеологической ненависти, покушении на такое убийство, а также в жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории».
Следствие установило, что 29 марта 37-летний фельдшер медицинского пункта ВСУ вместе с другими украинскими военными, исполняя приказ командира, расстрелял из автомата гражданский автомобиль в Мариуполе. 31 марта Матвиенко расстрелял движущуюся колонну из трех гражданских машин.
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Мария Фирсова