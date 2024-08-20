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Дзержинский фенольный завод является одним из немногих объектов, где украинские военные продолжают оказывать сопротивление. Об этом сообщили в ТАСС.
«В Новгородском продолжается зачистка территории фенольного завода. Это одно из немногих мест, где противник всё ещё сопротивляется», — рассказал собеседник агентства.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что над Нью-Йорком был поднят флаг России. По его словам, сейчас идёт зачистка населённого пункта. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Ранее в силовых структурах ДНР сообщали, что украинские военные уже практически покинули Нью-Йорк.
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