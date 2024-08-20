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Бойцы «Ахмата» успешно противостоят ВСУ на курском направлении

20 августа 2024, 10:53
Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» на своём участке на курском направлении успешно противостоят Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в ТАСС.
«Обстановка у нас полностью контролируемая. Противник на нашем участке уже остановлен и планомерно уничтожается. Работа продолжается, и мы полностью контролируем ситуацию», — подчеркнул Алаудинов.

В данный момент противник остановлен, обстановка контролируется.



В понедельник, 19 августа, за один день «Ахмат» уничтожил более 10 единиц украинской техники, в том числе четыре боевые бронированные машины, один танк и пикапы. Российские военные уничтожили большое количество пехоты, но точное количество он не уточнил.

Боевые действия в Курской области идут уже две недели. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального уровня. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничных районов эвакуировали более 121 тысячи человек. В результате атак Украины, по последним данным, погибли 17 человек. О судьбе 2000 граждан, которые находятся на подконтрольных Украине территориях, властям ничего неизвестно.

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Фенольный завод в Нью-Йорке остается очагом сопротивления ВСУ
20 августа 2024, 11:18

Фото: istockphoto / Dmytro Sheremeta

Дзержинский фенольный завод является одним из немногих объектов, где украинские военные продолжают оказывать сопротивление. Об этом сообщили в ТАСС.
«В Новгородском продолжается зачистка территории фенольного завода. Это одно из немногих мест, где противник всё ещё сопротивляется», — рассказал собеседник агентства.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что над Нью-Йорком был поднят флаг России. По его словам, сейчас идёт зачистка населённого пункта. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее в силовых структурах ДНР сообщали, что украинские военные уже практически покинули Нью-Йорк.

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Появилось видео уничтожения ВКС РФ трех танков ВСУ под Курском
Военкор Котенок опубликовал видео уничтожения ВКС РФ трех танков ВСУ под Курском
20 августа 2024, 10:59

Фото: iStock/dr_evil

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором ВКС РФ поразили три танка противника в Курском приграничье.
На опубликованных кадрах можно заметить, что по вражеской технике поочередно наносятся удары ФАБ с УМПК. На данный момент потери ВСУ уточняются.





Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ применяют итальянское оружие для ударов по РФ
20 августа 2024, 10:40

Фото: istockphoto / aapsky

По данным российского посольства, ВСУ используют итальянское оружие для нанесения ударов по территории России, сообщили в Известиях.
«Можно с высокой долей уверенности утверждать, что Вооружённые силы Украины применяют вооружение Италии для нанесения ударов по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в публикации.

Власти Италии заявляли, что оружие может использоваться только на территории Украины. В начале августа в Белгородской области нашли мины калибра 120 мм итальянского производства, а в Курской — следы применения западного оружия.

9 августа министр обороны Италии заявил, что оружие для атак на Курскую область не используется. Но 14 августа Минобороны РФ продемонстрировало видео уничтожения бронемашины итальянского производства. Выяснилось, что оружие не передавалось, а 11 экземпляров Shield в 2022 году приобрели на личные средства Порошенко.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются «игрой с огнём».

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законной целью.

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В Сумской области сообщили о повреждении объектов энергетики
Сумская ОВА сообщила о повреждении объектов энергетики в области
20 августа 2024, 10:37

Фото: iStock/vladj55

Объекты энергетики повреждены в Сумской области в результате удара ВС РФ. Об этом написала Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.
В администрации сообщили о повреждении нескольких энергетических объектов в Глуховской общине. Уточняется, что в результате ударов российских войск без света остались 72 населенных пункта.

В администрации добавили, что на сегодняшний день в регионе проводятся аварийно-восстановительные работы.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Военврач «Фрегат»: большая часть ранений в Курской области — пулевые
20 августа 2024, 10:23

Фото: istockphoto / Cunaplus_M.Faba

Военный врач с позывным «Фрегат», выполняющий задачи на курском направлении, рассказал, как военные медики, эвакуирующие раненых, столкнулись с диверсионно-разведывательной группой противника. Об этом сообщили РИА Новости.
«На курском направлении наша эвакогруппа попала в засаду ДРГ, когда вытаскивала раненых бойцов. Несмотря на это, медики оказали помощь раненым и отстреливались. Они получили ранения сами, но смогли вытащить раненых и вызвать дополнительную эвакуацию», — поделился «Фрегат».

Военные медики сообщили, что на Курском направлении ранения отличаются от тех, с которыми они сталкивались на других участках фронта. Большинство ранений — пулевые, из-за плотного боя с противником. В отличие от других направлений, где ранения были осколочного типа.

В настоящий момент в Курской, а также Белгородской и Брянской областях действует режим КТО для обеспечения безопасности граждан.

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#вс рф
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В Курской области из-за атак ВСУ погибли 17 человек
20 августа 2024, 10:18

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате атак украинских боевиков на Курскую область погибли 17 человек. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.
Уточняется, что из более 140 пострадавших 75 доставлены в медицинское учреждение, в том числе четыре ребенка. Других подробностей в настоящее время не приводится.

Ранее сообщалось, что пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам из села Гуево, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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Украинский военнопленный рассказал, что солдатам ВСУ перестанут платить зарплату
Пленный ВСУ Виталий: военным угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября
20 августа 2024, 10:06

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинский военнопленный Виталий заявил, что военным угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам Виталия, зарплату перестанут платить по причине нехватки средств в бюджете. Пленный уточнил, что украинцы платят налог на армию, который регулярно повышается.

Он отметил, что из-за нехватки денег, солдатам ВСУ блокируют счета и зарплатные карты. Обращение в какую-либо службу не поможет решить этот вопрос, добавил Виталий. Пленный заключил, что в последнее время всех мужчин и некоторых женщин обязали обновлять свои учетные данные в приложении «Резерв » от оборонного ведомства Украины.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.

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Жительница Суджи: боевики ВСУ прицельно стреляли в автомобили местных жителей
20 августа 2024, 09:55

Фото: iStock/Yevhen Roshchyn

Боевики Вооруженных сил Украины стреляли по гражданским автомобилям, в которых находились люди. Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на местную жительницу Суджи.
По словам россиянки, боевики киевского режима расстреливали мирных граждан, «как в тире». Она рассказала, что пассажирку, ехавшей впереди нее машины, спасти не удалось. Сама женщина и ее муж получили ранения от действий украинских националистов.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее жительница Курской области рассказала, как они с мамой выбрались из приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе, на которое напали иностранные наемники и украинские войска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жительница Курской области рассказала о состоянии села Черкасское Поречное
20 августа 2024, 09:26

Фото: istockphoto / Roman Novitskii

Ирина Кириченко, жительница Суджанского района Курской области, рассказала РИА Новости, что, когда она покидала село Черкасское Поречное вместе с мамой, оно было в ужасном состоянии после обстрелов со стороны ВСУ и иностранных наёмников.
Девушка и её мама провели неделю в погребе, прячась от обстрелов. Они числились пропавшими без вести, но выбрались из села самостоятельно.

«В ужасном состоянии. Когда мы уже уходили, наверное, почти половина села, а то и 60%, не было», — рассказала Ирина.

Она не знает, как сейчас выглядит село.

По словам Ирины, в селе остались в основном пожилые люди и те, кто отказался уезжать. «Те, кто уже совсем не уезжал и некуда было уезжать», — отметила она.

Ирина добавила, что связь с оставшимися в селе людьми была потеряна. Когда она и её мама покидали село, там уже не было ни света, ни воды.

Подразделения ВСУ перешли в наступление в 5.30 утра 6 августа с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отметив, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тыс. военнослужащих и 54 танка. Киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским. Противник получит достойный ответ.

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