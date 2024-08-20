Бойцы «Ахмата» успешно противостоят ВСУ на курском направлении

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Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» на своём участке на курском направлении успешно противостоят Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в ТАСС.
«Обстановка у нас полностью контролируемая. Противник на нашем участке уже остановлен и планомерно уничтожается. Работа продолжается, и мы полностью контролируем ситуацию», — подчеркнул Алаудинов.
В данный момент противник остановлен, обстановка контролируется.
В понедельник, 19 августа, за один день «Ахмат» уничтожил более 10 единиц украинской техники, в том числе четыре боевые бронированные машины, один танк и пикапы. Российские военные уничтожили большое количество пехоты, но точное количество он не уточнил.
Боевые действия в Курской области идут уже две недели. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального уровня. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничных районов эвакуировали более 121 тысячи человек. В результате атак Украины, по последним данным, погибли 17 человек. О судьбе 2000 граждан, которые находятся на подконтрольных Украине территориях, властям ничего неизвестно.
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