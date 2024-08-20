Появилось видео уничтожения ВКС РФ трех танков ВСУ под Курском

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Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором ВКС РФ поразили три танка противника в Курском приграничье.
На опубликованных кадрах можно заметить, что по вражеской технике поочередно наносятся удары ФАБ с УМПК. На данный момент потери ВСУ уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова