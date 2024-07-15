Фенуик: выставка сбитых F-16 на Красной площади станет унижением для Запада

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Выставка сбитых американских истребителей F-16 на Красной площади станет унижением для Запада, заявил эксперт Галлагер Фенуик в эфире LCI. Второй проблемой станет изучение оборудования из самолетов, добавил он.
«Захват F-16 приведет к двум вещам. Первое — демонстрация их на Красной площади потенциально будет унижением. Второе — более тревожное и более конкретное последствие — захват приведет к тому, что их можно будет изучить, посмотреть, как работают приборы», – пояснил Фенуик.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы вместе с союзниками «прямо сейчас» отправляют на Украину истребители F-16, чтобы они поступили в распоряжение Киева уже этим летом.
Поставки F-16 также комментировал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва будет воспринимать отправку истребителей как преднамеренный сигнал от НАТО в ядерной сфере. Однако при этом, добавил Лавров, F-16 не смогут поменять ситуацию на фронте, и будут уничтожаться так же, как и другая техника.
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