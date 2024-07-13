В США сообщили Зеленскому о плохой выживаемости истребителей F-16

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Истребители F-16, которые планируется поставить украинской армии, не выживут в воздушном пространстве, контролируемом Россией, предупредил обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.
По его словам, эти самолеты слишком заметны, вследствие чего их можно быстро обнаружить. Кроме того, как отмечает Касс, F-й6 представляет собой устаревший истребитель.
Ранее заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Игорь Жовква заявил, что Бельгия поставит Киеву 30 истребителей F-16 к 2028 году.
До этого в Bloomberg заявили, что задержки в поставках истребителей F-16 на Украину обусловлены языковым барьером между украинскими пилотами, проходящими обучение, и иностранными инструкторами, а также проблемами с запчастями.
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«F-16 не станет волшебной палочкой для [президента Украины Владимира] Зеленского», – заключил он.
Ранее заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Игорь Жовква заявил, что Бельгия поставит Киеву 30 истребителей F-16 к 2028 году.
До этого в Bloomberg заявили, что задержки в поставках истребителей F-16 на Украину обусловлены языковым барьером между украинскими пилотами, проходящими обучение, и иностранными инструкторами, а также проблемами с запчастями.
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Александр Климов