Названа причина задержки поставок F-16 Украине

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Задержки в поставках истребителей F-16 на Украину вызваны языковым барьером между украинскими пилотами, проходящими обучение, и иностранными инструкторами, а также проблемами с запчастями, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Еще одним источником беспокойства является недостаточное количество взлетно-посадочных полос. Как отмечает издание, имеющиеся участки уязвимы для атак. Еще одна сложность заключается в необходимость переконфигурации истребителей в зависимости от их задач.
Также стало известно, что Киев получит этим летом меньше истребителей, чем ожидали украинские политики. В частности, по словам собеседников издания, летом на Украину будет поставлено 6 истребителей, а еще 20 – до конца.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки США истребителей F-16 на Украину недостаточны. Он призвал западные страны предоставить Украине 128 истребителей F-16, отметив, что это равно имеющемуся у партнеров Киева общему количеству.
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Также стало известно, что Киев получит этим летом меньше истребителей, чем ожидали украинские политики. В частности, по словам собеседников издания, летом на Украину будет поставлено 6 истребителей, а еще 20 – до конца.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки США истребителей F-16 на Украину недостаточны. Он призвал западные страны предоставить Украине 128 истребителей F-16, отметив, что это равно имеющемуся у партнеров Киева общему количеству.
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Александр Климов