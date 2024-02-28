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Феоктистов: Россия разочарована словами Аргентины по случаю годовщины СВО

28 февраля 2024, 21:59
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия разочарована заявлением министерства иностранных дел Аргентины по случаю второй годовщины спецоперации, об этом заявил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, его цитирует «РИА Новости».
«С удивлением и разочарованием увидели в тексте ряд тезисов, распространяемых украинской пропагандой с целью склонить на свою сторону мировое общественное мнение», — прокомментировал заявление аргентинского МИД Феоктистов.

Отмечается, что послание Аргентины начинается с «решительного осуждения вторжения» России на Украину.


Затем аргентинские власти утверждают, что уважительно относятся принципам Устава ООН. Здесь посол напомнил, что причиной, по которой Россия начала спецоперацию на Украине, стало нападение ВСУ на мирное население Донбасса, а также несоблюдение Минских соглашений, которые одобрил СБ ООН.

В заявлении также сообщается, что власти Аргентины настаивают на решении конфликта путём диалога. Феоктистов подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от переговоров. Напротив, в 2022 году переговоры с Москвой прервал Киев, по указке западных союзников.

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#аргентина
#россия
#сво
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В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов
28 февраля 2024, 22:41

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Херсонской области ликвидировали группу украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на Тендровской косе, об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко в интервью для «РИА Новости».
«Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района. Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», — рассказал Василенко.

Отмечается, что Тендеровская коса располагается вблизи северо-западного побережья Черного моря.

Напомним, ранее глава республик Крым Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове задержали всех диверсантов, которые когда-либо совершали теракты, включая подрывы транспортной и энергетической инфраструктуры.

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#херсонская область
#диверсанты
#сво
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Во Франции постарались оправдаться за слова об отправке военных на Украину
Атталь: Французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины
28 февраля 2024, 22:24

Фото: iStock/e-crow

Отправленные на Украину французские военные могли бы помогать с охраной границ, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Габриэль Атталь в ходе заседания сената.
«Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой «земля — воздух» или защитой ряда границ», — отметил Атталь.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Париже, заявил, что европейские союзники обсуждали план по отправке военных в зону СВО на Украину, однако, к консенсусу пока не пришли. После этого на французского лидера посыпался шквал критики как из России, так и из союзнических стран.

Так, большинство лидеров стран ЕС и НАТО уже поспешили выступить с заявлениями о том, что их армии не будут воевать на Украине, а их государства не намерены становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.

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#франция
#военные
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Госдеп США: Штаты не намерены отправлять войска на Украину
28 февраля 2024, 21:37

Фото: iStock/Im Yeongsik

У Соединённых Штатов нет намерений отправлять на Украину свои войска, об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, его цитирует «РИА Новости».
Напомним, в ходе пресс-конференции в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные союзники пока не достигли консенсуса по отправке войск на Украину, однако, исключать этого нельзя.

После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет отправлять свои войска в зону спецоперации и становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.

«Другие страны будут решать, что они хотят сделать. Но от имени США президент ясно дал понять, что американских военных «на земле» не будет», — прокомментировал ситуацию Миллер.

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#госдеп
#сша
#военные
#украина
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Шольц заявил, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину
28 февраля 2024, 21:17

Фото: iStock/Anna_Anikina

Германия не будет отправлять своих солдат воевать на Украину, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в социальной сети X.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны обсуждали отправку западных войск на Украину, однако, консенсуса так и не достигли. При этом, он отметил, что исключать возможной отправки войск НАТО и ЕС в зону СВО в будущем нельзя.

В ответ на слова своего коллеги Шольц заявил, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.

«Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. Это также означает: никакого участия Германии в войне! И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженный сил Германии на Украину!», — заявил Шольц.

Он также напомнил, что НАТО ​не является третьей стороной в российско-украинском конфликте.

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#германия
#военные
#украина
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Украинские военные умоляют Запад завершить конфликт, заявили в Италии
Fatto Quotidiano: бойцы ВСУ умоляют Запад завершить конфликт на Украине
28 февраля 2024, 20:16

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинские солдаты просят Запад остановить конфликт на Украине. Об этом сообщает издание Fatto Quotidiano.
В статье говорится о том, что солдаты ВСУ умоляют западных союзников завершить конфликт на Украине, поскольку они больше не могут «идти на верную смерть».

Автор материала также сообщает, что молодые граждане Украины всеми способами пытаются избежать фронта. Некоторые из них даже делают себе переломы, чтобы быть непригодными для службы.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал нахождение на стороне украинской армии спецназовцев из западных стран. Он отметил, что для них Украина является большим «ультрасовременным реалистичным тренажёром», на котором западные войска тренируются и тестируют своё новое оружие.

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#спецоперация
#вс рф
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Российские силы освободили село Орловка на Авдеевском направлении
28 февраля 2024, 19:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы РФ освободили село Орловка на Авдеевском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По информации СМИ, Вооружённым силам Украины пришлось отступить на север в Семёновку и Бердычи. Однако, уточняется, что и оттуда они тоже вскоре будут выбиты российской армией.

«Сообщают, что Орловку взяла 114-я бригада 1-го АК. Они же брали коксохим и вместе с самарской «тридцаткой» пробивали коридор коридор через Авдеевку, рассекая украинский гарнизон на две части», — уточнили в Telegram-канале.

Напомним, Авдеевка, после нескольких месяцев ожесточённых боёв, была освобождена 17 февраля. В этот день главнокомандующий украинской армией Александр Сырский отдал приказ об отступлении.

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#всу
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Американский наёмник в разговоре с Вованом и Лексусом раскрыл основную проблему ВСУ
Американский наёмник Фриман: ВСУ теряют солдат из-за командиров
28 февраля 2024, 18:41

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американец Джейсон Фриман, принимавший участие в боях на стороне ВСУ, заявил, что основной проблемой украинской армии явдяются ее командиры. Об этом он рассказал в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.
«Самая большая проблема — это украинское командование, которое не слушает солдат с опытом других войн», — заявил Фриман.

Он рассказал, что часто сталкивался с упрямством украинских командиров. По его словам, он кричал на полковников ВСУ, которые погубили целую команду украинских военных. Он уточнил, что всего за три дня погибло огромное число людей из-за неверных решений руководства ВСУ.

Ранее французский наемник, принимающий участие в боевых действиях на стороне ВСУ, с позывным «Адам» заявил, что практически невозможно противостоять российским беспилотникам в зоне спецоперации. По его словам, в армии Украины приходится все делать самостоятельно. Даже в случае ранения никто не поможет. Нужно уметь рассчитывать только на собственные силы и выживать в одиночку.

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#солдат
#наемник
#сша
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Очередной беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области
В Минобороны РФ заявили о втором битом беспилотнике в Белгородской области
28 февраля 2024, 17:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Уже второй украинский беспилотник сбит в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО пресекла попытку киевского режима атаковать Белгородскую область. Беспилотник был сбит в районе 16.00 28 февраля.

При этом, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка. Дрон-камикадзе попал прямо по автомобилю КАМАЗ, однако, к счастью, в результате этой атаки никто не пострадал.

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#бпла
#дрон
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#Вячеслав Гладков
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МО: Российская ПВО пресекла атаку ВСУ на Белгородскую область
28 февраля 2024, 16:44

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО пресекла попытку киевского режима атаковать Белгородскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотника на Белгородскую область.

При этом, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка. Дрон-камикадзе попал прямо по автомобилю КАМАЗ, однако, к счастью, в результате этой атаки никто не пострадал.

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#минобороны рф
#всу
#пво
#бпла
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