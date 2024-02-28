Феоктистов: Россия разочарована словами Аргентины по случаю годовщины СВО

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Россия разочарована заявлением министерства иностранных дел Аргентины по случаю второй годовщины спецоперации, об этом заявил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, его цитирует «РИА Новости».
«С удивлением и разочарованием увидели в тексте ряд тезисов, распространяемых украинской пропагандой с целью склонить на свою сторону мировое общественное мнение», — прокомментировал заявление аргентинского МИД Феоктистов.
Отмечается, что послание Аргентины начинается с «решительного осуждения вторжения» России на Украину.
В заявлении также сообщается, что власти Аргентины настаивают на решении конфликта путём диалога. Феоктистов подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от переговоров. Напротив, в 2022 году переговоры с Москвой прервал Киев, по указке западных союзников.
Читайте также:
Посол РФ: Новая администрация Аргентины готова сотрудничать с Россией
Аргентина призвала Британию вернуть суверенитет над Фолклендскими островами
Clarin: Милей предложил Зеленскому провести конференцию по Украине в Аргентине
Евгения Парфентьева