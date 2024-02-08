Аргентина выразила готовность к сотрудничеству с Россией

Фото: iStock/butenkow
В администрации президента Аргентины Хавьера Милея выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Он подчеркнул, что Россия и Аргентина регулярно проводят переговоры по различным вопросам. Постоянно реализуются разноуровневые контакты.
По словам Феоктистова, между странами должна развиваться активность. В первую очередь, это касается сотрудничества в политике, торговле и экономике.
Посол подчеркнул, что Россия рассчитывает на развитие сотрудничества, поэтому выразил надежду на то, что слова властей Аргентины совпадут с реальными действиями.
Феоктистов напомнил, что за прошедшие 25 лет торговый оборот между Россией и Аргентиной вырос в разы. Однако в последние несколько лет наблюдается снижение показателей.
Читайте также:
Мадуро назвал идеологию Милея нацистской
Президент Аргентины Милей подтвердил намерение закрыть Центробанк
Новый президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ
По словам Феоктистова, между странами должна развиваться активность. В первую очередь, это касается сотрудничества в политике, торговле и экономике.
Феоктистов напомнил, что за прошедшие 25 лет торговый оборот между Россией и Аргентиной вырос в разы. Однако в последние несколько лет наблюдается снижение показателей.
Читайте также:
Мадуро назвал идеологию Милея нацистской
Президент Аргентины Милей подтвердил намерение закрыть Центробанк
Новый президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ
Анастасия Чинкова