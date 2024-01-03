Аргентина потребовала от Великобритании возвращения Фолклендских островов

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Власти Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем направили Великобритании требование вернуть им суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Об этом сообщил официальный представитель правительства Мануэль Адорни в ходе пресс-конференции.
Отмечается, что 3 января исполняется 191 год со дня первой насильственной оккупации островов Великобританией. В связи с этой датой правительство Аргентины и жители страны требуют у властей Соединённого Королевства возвращения суверенитета.
Также в МИД Аргентины напомнили, что вопрос Мальвинских островов был охарактеризован Ассамблеей ООН как «особая колониальная ситуация». Её решение зависит от переговоров, которые должны провести Аргентина и Великобритания. Также должны быть учтены интересы обоих государств.
В 2013 году в Великобритании состоялось голосование среди жителей страны, результаты которого показали, что подавляющее большинство англичан хотят сохранить острова в составе своего государства.
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Также в МИД Аргентины напомнили, что вопрос Мальвинских островов был охарактеризован Ассамблеей ООН как «особая колониальная ситуация». Её решение зависит от переговоров, которые должны провести Аргентина и Великобритания. Также должны быть учтены интересы обоих государств.
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Анастасия Чинкова