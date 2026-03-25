25 марта 2026, 14:28

Владимир Зеленский

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский совершает ошибки в отношениях с европейскими государствами. Об этом пишет РАИ Новости.





Он отметил, что Европа начинает уставать от действий главы киевского режима.





«Думаю, что Зеленский совершает большие ошибки по отношению к странам Европейского союза. Им уже начинают быть сытыми по горло», — отметил он.