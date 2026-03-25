Фицо: Зеленский совершает ошибки и начинает надоедать Европе
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский совершает ошибки в отношениях с европейскими государствами. Об этом пишет РАИ Новости.
Он отметил, что Европа начинает уставать от действий главы киевского режима.
«Думаю, что Зеленский совершает большие ошибки по отношению к странам Европейского союза. Им уже начинают быть сытыми по горло», — отметил он.
По мнению Фицо, потеря поддержки может привести к проблемам для Украины на пути к членству в Европейском союзе.
