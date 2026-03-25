Украинские беспилотники пытались атаковать Москву
Собянин: силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ на подлете к Москве
Днем 25 марта силы ПВО сбили десять беспилотников ВСУ на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, в настоящий момент на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Другие подробности пока выясняются.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурга оценивают ущерб после атаки украинских БПЛА на Кронштадтский район. Повреждения получили несколько жилых домов и порядка 18 автомобилей. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
До этого Минобороны России отчиталось о предотвращении одного из самых массированных налетов на регионы страны.
