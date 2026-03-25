ФСБ предотвратила теракт на учебной базе университета МВД в Новороссийске
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю остановили террористический акт, запланированный украинскими спецслужбами на учебной базе Краснодарского университета МВД в Новороссийске. Об этом пишет РИА Новости.
Куратор передал исполнителю координаты объектов и инструкции по проникновению. Исполнитель начал готовить зажигательную смесь, однако не успел завершить задуманное, так как попался в руки сотрудников УФСБ.
Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Следственный комитет России задержали в Башкирии подростка, который по заданию украинского куратора вербовал старшеклассников в террористическую деятельность и планировал устроить теракт в православном храме.Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
