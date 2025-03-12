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Флаг России поднят в самом центре Суджи возле здания местной администрации

SHOT: Флаг России поднят в самом центре Суджи возле здания местной администрации
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Флаг России поднят в самом центре Суджи возле здания местной администрации. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что российский триколор в самом центре города подняли бойцы 11-й бригады ВДВ. По данным канала, в настоящее время военнослужащие ВС РФ продолжают закрепляться там и выдавливать ВСУ в сторону Сумской области.

Бои идут непрерывно, информирует SHOT. Официального подтверждения ​этой информации от Минобороны РФ ​еще ​не поступало.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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