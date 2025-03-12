Минобороны РФ: ПВО России сбило 21 украинский беспилотник за ночь

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В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило МО РФ.
Согласно официальным данным, наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью — 12 дронов. Также два БПЛА были уничтожены над Курской областью, один — над Калужской областью, один — над территорией Республики Крым, и пять БПЛА были ликвидированы в акватории Черного моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал свою решимость в вопросе достижения мирного соглашения с Украиной, поставив Владимира Зеленского «на место». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал свою решимость в вопросе достижения мирного соглашения с Украиной, поставив Владимира Зеленского «на место». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова