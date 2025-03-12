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Командование ВСУ в Курской области не считает нужным эвакуировать раненых солдат с линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил пленный боец ВСУ Евгений Полторацкий, пишет ТАСС.
По словам Полторацкого, руководство украинской армии считает бессмысленным забирать раненых с поля боя. Пленный призвал военных ВСУ сдаваться в плен.
Евгений заявил, что лучше сдаться, «чем умереть ни за что».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Евгений заявил, что лучше сдаться, «чем умереть ни за что».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова