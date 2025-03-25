Флешка с песнями группы из Реутова спасла военнослужащего от смерти

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Необычный случай произошел с одним из военнослужащих из Реутова, который участвует в специальной военной операции. Об этом рассказал лидер рок-группы «Онвард» Вячеслав Онвард, который недавно выступал с благотворительным концертом в Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Казалось бы, обычная флешка, небольшой кусок металла и пластика, а в итоге — оберег, который уберёг сердце бойца», — сказал Вячеслав Онвард.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
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