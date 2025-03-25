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Флешка с песнями группы из Реутова спасла военнослужащего от смерти

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

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Необычный случай произошел с одним из военнослужащих из Реутова, который участвует в специальной военной операции. Об этом рассказал лидер рок-группы «Онвард» Вячеслав Онвард, который недавно выступал с благотворительным концертом в Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Во время поездок на передовую музыканты традиционно передают бойцам шевроны, сборники стихов и флешки с песнями. В 2023 году одному из военных досталась флешка, хотя он мечтал получить шеврон.

Спустя полтора года, во время визита в госпиталь в одном из городов ЛНР, к музыкантам подошел боец по имени Анатолий и рассказал удивительную историю. Выполняя боевую задачу, он получил ранение — осколок пробил нагрудный карман, но застрял в металлическом корпусе той самой флешки. Благодаря этому молодой человек остался жив.

«Казалось бы, обычная флешка, небольшой кусок металла и пластика, а в итоге — оберег, который уберёг сердце бойца», — сказал Вячеслав Онвард.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

На этот раз музыканты вручили Анатолию новую флешку и три шеврона — те самые, которые он хотел получить еще в 2023 году. Сейчас он проходит реабилитацию после ранения, а в его жизни произошли радостные перемены — он создал семью, у него родился сын.

Группа «Онвард» уже много раз выступала перед бойцами в зоне СВО. Музыканты побывали более чем в 10 командировках и дали свыше 50 концертов на передовой, в том числе на Херсонском и Запорожском направлениях, в ДНР и ЛНР.

С начала СВО группа регулярно отправляется с концертами к военнослужащим, поддерживая их музыкой и словом.

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В образовательном центре «Созвездие» будут помогать детям ветеранов СВО
25 марта 2025, 14:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В образовательном центре «Созвездие» откроют стационар, три новых корпуса. Адаптацию там также смогут проходить дети ветеранов спецоперации. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил центр, поговорил с воспитанниками и педагогами.
Это единственный центр в России, где реализуют инновационные методы обучения, воспитания, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Там получают помощь ребята от 0 до 23 лет с задержкой в развитии интеллекта и психики, слуха и зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с ДЦП, аутизмом. Кроме общеобразовательной программы, они могут приобрести специальность.
«Хочу поблагодарить руководителя и всех преподавателей центра. Здесь порядка 2 тыс. воспитанников разных возрастов – от самых маленьких до уже взрослых. Они проходят реабилитацию, приобретают профессии. Очень надеемся, что ребята будут востребованы – будь то стилисты, кулинары или те, кто занимается ремонтом техники», – сказал Воробьёв.
По его словам, свою лепту вносят и врачи.
«А самое главное то, что в центре могут находиться мамы рядом со своими детьми. Наша задача – развивать центр. Мы обязательно рассмотрим предложение о расширении, в том числе об оборудовании здесь стационара. «Созвездие» работает с 2005-го, каждый год сюда приходит всё большее число ребят, которым нужна помощь, лечение, профессиональные навыки. Это очень сложная работа, и мы видим заметный результат», – отметил глава региона.
На базе «Созвездия» разработан и успешно реализуется проект «Андрюшка» – программа комплексного психолого-медико-социального сопровождения и медицинской реабилитации детей-инвалидов из ДНР и ЛНР. В прошлом году он получил диплом II степени на Всероссийской муниципальной премии «Служение» на Форуме «Малая Родина – Сила России», который проводится по инициативе президента. К проекту подключился Фонд «Защитники Отечества», что позволит оказывать в центре помощь и детям ветеранов СВО.

В «Созвездии» воспитанники получают знания по таким специальностям, как парикмахерское искусство, кулинария, автослесарное, поварское, гончарное, типографское дело. Новое направление – клининг-сервис. Приобретённые навыки позволяют ребятам быть востребованными.

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Лавров раскрыл некоторые детали переговоров между РФ и США
Лавров: на переговорах в Эр-Рияде обсуждались вопросы Черноморской инициативы
25 марта 2025, 14:08

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

На переговорах между делегациями России и США в Эр-Рияде 24 марта обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».
«Обсуждались там, как и условились Путин и Трамп, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море», — сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что Москва будет требовать четких гарантий при возобновлении Черноморской инициативы, которые могут быть обеспечены только приказом из Вашингтона лично Владимиру Зеленскому.

По словам главы МИД РФ, сейчас президентам России и США докладывают о результатах переговоров.

В Эр-Рияде завершились переговоры между российской и американской делегациями, которые продлились более 12 часов. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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Власти Чехии испугались массового притока ветеранов ВСУ
Novinky: власти Чехии напуганы массовым притоком ветеранов ВСУ в страну
25 марта 2025, 13:43

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Возможный массовый приток ветеранов ВСУ в Чехию испугал власти страны, поскольку представляет угрозу для безопасности республики. Об этом сообщает местное издание Novinky.
Председатель парламентского комитета по безопасности Павел Жачек отметил, что чешские службы безопасности, прежде всего разведка, анализируют различные сценарии, опираясь при этом на опыт после войны в Югославии. Он подчеркнул, что акцент на аспекты безопасности в настоящее время предельно важен, поэтому власти относятся к этому очень серьёзно.

По данным чешской разведки, украинские мужчины с большой долей вероятности массово отправятся в Чехию для воссоединения с семьями после завершения конфликта. При этом уточняется, что «некоторые ветераны с проблемами психического здоровья могут представлять угрозу безопасности».

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Погибшим иностранным наемникам ВСУ отрубают головы, чтобы затруднить их опознание
Алаудинов: наемников с отрубленными головами и руками находили под Курском
25 марта 2025, 13:22

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Тела иностранных наемников находят без голов и кистей в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.
«У нас на фронте были такие ситуации, когда уничтожали иностранных наемников, и на разных участках бойцы МО РФ фиксировали случаи, когда ВСУ не могут забрать тела этих иностранных наемников, они отрубают им голову и руки», — рассказал Алаудинов.

Он пояснил, что это делается для того, чтобы наемников было невозможно опознать. Подобные случаи фиксировались в Курской области и еще двух направлениях в зоне СВО.

По словам командира «Ахмата», сейчас иностранцы заходят на участки боевых действий без документов.

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«Пытаются закрепиться, не получается»: боец ВС РФ раскрыл, что происходит на Белгородском направлении
Pravda.Ru: ВСУ пытались пробиться на территорию РФ, но были отброшены
25 марта 2025, 13:07

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ пытались пробиться на территорию РФ, но были отброешны назад в Смускую область, поселок Демидовка продолжает находиться под контролем российской армии. Об этом пишет Pravda.Ru. Украинские боевики так и не смогли зайти на территорию населенного пункта.
«В течение вчерашнего дня украинская группировка пыталась провести 4 контратаки. Русская армия отбросила их обратно. ВСУ сейчас засели в серой зоне, местность находится под огнем БПЛА-камикадзе. На 7 утра в Демидовке бои продолжаются. «Противник накатывают — отбиваем. Пытаются закрепиться. Не получается», пишут русские бойцы с мест», — отмечает издание.
В то же время в Курской области продолжается зачистка остатков украинской армии. Как сообщают argumenti.ru, украинские военные остались лишь в четырех селах, которые вплотную примыкают к границе с Сумской областью. При этом в самом украинском регионе армия России уже заняла несколько приграничных населенных пунктов.
«Бойцы ВСУ пытаются покинуть область под видом мирных жителей, а некоторые и одеваются в российскую военную форму. Тем временем около Белгородской области терпит крах вторая попытка украинских бойцов пересечь границу», — говорится в материале.
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