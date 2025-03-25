ВСУ пытались пробиться на территорию РФ, но были отброешны назад в Смускую область, поселок Демидовка продолжает находиться под контролем российской армии. Об этом пишет Pravda.Ru. Украинские боевики так и не смогли зайти на территорию населенного пункта.