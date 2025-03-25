В образовательном центре «Созвездие» будут помогать детям ветеранов СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В образовательном центре «Созвездие» откроют стационар, три новых корпуса. Адаптацию там также смогут проходить дети ветеранов спецоперации. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил центр, поговорил с воспитанниками и педагогами.
Это единственный центр в России, где реализуют инновационные методы обучения, воспитания, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Там получают помощь ребята от 0 до 23 лет с задержкой в развитии интеллекта и психики, слуха и зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с ДЦП, аутизмом. Кроме общеобразовательной программы, они могут приобрести специальность.
В «Созвездии» воспитанники получают знания по таким специальностям, как парикмахерское искусство, кулинария, автослесарное, поварское, гончарное, типографское дело. Новое направление – клининг-сервис. Приобретённые навыки позволяют ребятам быть востребованными.
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«Хочу поблагодарить руководителя и всех преподавателей центра. Здесь порядка 2 тыс. воспитанников разных возрастов – от самых маленьких до уже взрослых. Они проходят реабилитацию, приобретают профессии. Очень надеемся, что ребята будут востребованы – будь то стилисты, кулинары или те, кто занимается ремонтом техники», – сказал Воробьёв.По его словам, свою лепту вносят и врачи.
«А самое главное то, что в центре могут находиться мамы рядом со своими детьми. Наша задача – развивать центр. Мы обязательно рассмотрим предложение о расширении, в том числе об оборудовании здесь стационара. «Созвездие» работает с 2005-го, каждый год сюда приходит всё большее число ребят, которым нужна помощь, лечение, профессиональные навыки. Это очень сложная работа, и мы видим заметный результат», – отметил глава региона.На базе «Созвездия» разработан и успешно реализуется проект «Андрюшка» – программа комплексного психолого-медико-социального сопровождения и медицинской реабилитации детей-инвалидов из ДНР и ЛНР. В прошлом году он получил диплом II степени на Всероссийской муниципальной премии «Служение» на Форуме «Малая Родина – Сила России», который проводится по инициативе президента. К проекту подключился Фонд «Защитники Отечества», что позволит оказывать в центре помощь и детям ветеранов СВО.
В «Созвездии» воспитанники получают знания по таким специальностям, как парикмахерское искусство, кулинария, автослесарное, поварское, гончарное, типографское дело. Новое направление – клининг-сервис. Приобретённые навыки позволяют ребятам быть востребованными.
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Лора Луганская