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Проект «Герои Подмосковья» помогает участникам СВО реализовать себя в мирное время

Фото: istockphoto / Supatman

Фото: istockphoto / Supatman

Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная сообщила, что кадровая программа «Герои Подмосковья» создана для поддержки участников СВО, желающих освоить новые профессии, получить образование и реализовать себя в гражданской сфере.
Власти региона отмечают, что военнослужащие, проявившие героизм и получившие ценный управленческий опыт в экстремальных условиях, должны иметь возможность применить свои навыки в мирное время. Именно для этого запущен проект «Герои Подмосковья», который помогает бойцам СВО построить карьеру в государственных и коммерческих структурах.

«Современные реалии таковы, что, возможно, именно этот опыт поможет им проявить себя "на гражданке", даст возможность находить такие пути решения „мирных“ проблем, которые мы просто не видим», — подчеркнула Нагорная.

Программа уже привлекла 538 участников, из которых 257 — действующие бойцы спецоперации. Подать заявку на участие в проекте можно до 30 апреля. Тестирование пройдёт с 1 по 29 мая, затем с 30 мая по 24 июня состоятся собеседования. Финалистов зачислят на программу 1 июля.

Обучение в формате очно-заочной профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года. Принять участие могут действующие и бывшие бойцы спецоперации, имеющие высшее образование и гражданство РФ. Обучение проводится бесплатно.

Лучшие выпускники программы получат предложения о трудоустройстве или будут включены в кадровый резерв. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что проект «Герои Подмосковья» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — сказал Воробьев.

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Житель Запорожья рассказал об отношении к демобилизованным солдатам ВСУ
Житель Запорожья: Большинство людей безразличны к демобилизованным ВСУ
25 марта 2025, 10:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Большинство жителей города Запорожье, находящегося под контролем киевских властей, относятся с безразличием к демобилизованным военнослужащим ВСУ. Об этом рассказал местный житель, бывший сотрудник экстренных служб Виктор, его слова приводит ТАСС.
«Некоторые смотрят с сочувствием. Это, в основном, женщины. Некоторые наоборот. Особенно водители маршрутных такси, ведь они (военнослужащие ВСУ — ред.) ездят в них бесплатно», — рассказал Виктор.

По его словам, большинство жителей равнодушны по отношению к демобилизованным ВСУ. И таких людей стало намного больше, чем в 2022 году. Тогда их еще жалели, а сейчас даже внимания не обращают, отметил мужчина.

Ранее пожилая жительница села Махновка в Суджанском районе Курской области рассказала, как более полугода скрывалась от солдат ВСУ. По её словам, они с мужем и сыном прятались по подвалам, в тёмное время суток перебираясь из дома в дом.

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В Кашире поздравили с Днём рождения сына участника СВО
25 марта 2025, 10:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Первый заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников поздравил с Днём рождения 12-летнего Максима, чей отец находится в зоне специальной военной операции. Мальчик учится в школе № 4, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В честь праздника Евгений Сергеевич подарил ему колонку и пожелал успехов в учёбе и творчестве. К поздравлениям также присоединился депутат Совета депутатов Каширы Сергей Сычёв.

Максим увлекается рисованием, особенно любит изображать пейзажи и портреты карандашом. В свободное время он слушает музыку, помогает маме и с удовольствием готовит. В будущем мечтает стать поваром.

Учителя школы отмечают его ответственность, доброжелательность и старательность. Максим легко находит общий язык с одноклассниками и проявляет большой интерес к учёбе.

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Остановка наступления в Курской области и удары по позициям ВСУ под Херсоном: последние новости СВО
25 марта 2025, 09:49

Фото: istockphoto/MikeMareen

Российские вооружённые силы продолжают демонстрировать успехи на ключевых направлениях специальной военной операции. В Курской области ВС РФ стремительно продвигаются в Пантелеймоновку, вытесняя украинские войска. Подробнее о ситуации на других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область

На Сумском направлении ситуация остаётся напряжённой. В районе Поповки российский гарнизон продолжает удерживать свои позиции, несмотря на крайне сложные условия. В ночь с 24 на 25 марта противник предпринял несколько попыток сломить сопротивление, но безуспешно. В Демидовке также продолжаются ожесточённые бои. Украинская пехота регулярно пытается взять село под контроль, однако терпит поражение.

WSJ: В Курской области солдаты ВСУ отступали ещё до получения приказа
WSJ: В Курской области солдаты ВСУ отступали ещё до получения приказа

На «Покровской дуге» российские войска не только остановили контрнаступление ВСУ, но и смогли перехватить стратегическую инициативу.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские войска провели серию атак с использованием фугасных авиабомб, уничтожив склады с беспилотниками в населённых пунктах Отрадокаменка и Томарино. Также дрон-камикадзе ликвидировал лодку с десантом противника, которая пыталась высадиться на левом берегу Днепра. Тем временем ВСУ продолжают обстреливать мирные сёла на левобережье: за сутки было зафиксировано 42 артиллерийских удара.

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Запорожкое направление

На Запорожском направлении российские войска продолжают наступление в районе Лобкового и Малых Щербаков, сталкиваясь с сильным сопротивлением со стороны ВСУ, которые перебросили сюда дополнительные резервы.


Купянское направление

На Купянском направлении российские войска ведут наступление на нескольких участках, добиваясь тактических успехов. Отмечено расширение подконтрольной территории в направлении Каменки, где со стороны Тополей российские силы продвинулись на одну лесополосу, усиливая давление на противника.

«Моральные уроды»: Алаудинов жёстко отозвался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»
«Моральные уроды»: Алаудинов жёстко отозвался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»

Покровское направление

На Покровском фронте обстановка напоминает затяжную битву. Обе стороны вводят свежие резервы, но линия соприкосновения остаётся практически неизменной. На левом фланге украинские вооружённые силы предприняли неудачные попытки контратаковать к югу от Удачного. В районе Котлино российские войска сосредоточили усилия на укреплении своих тактических позиций.

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#дрон
#бпла
#контроль
#всу
#вс рф
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#контрнаступление
#статьи
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Бойцы ВС РФ спасли солдата ВСУ, пролежавшего под завалами восемь дней под Курском
RT: В Курской области спасли пролежавшего восемь дней под завалами бойца ВСУ
25 марта 2025, 09:35

Фото: iStock/Irina Piskova

В Курской области российские военные провели операцию по спасению бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который провел восемь дней под завалами. Об этом сообщает телеканал RT.
Согласно информации, полученной от спасенного солдата, он оказался в плену у бойцов 30-го мотострелкового полка Вооруженных сил России. Украинец рассказал, что прибыл в Курскую область на ротацию в начале марта, однако его сослуживцы, по его словам, были практически все уничтожены в результате ударов российской армии.

Спасенный боец также в беседе с телеканалом отметил, что перед отправкой в зону боевых действий проходил обучение в Великобритании. По его словам, инструктаж проводили 20-летние канадские военные, которые не имели достаточного опыта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
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Жительница Курской области рассказала, как полгода пряталась от ВСУ по подвалам
Жительница Курской области рассказала, как полгода пряталась от ВСУ по подвалам
25 марта 2025, 08:29

Фото: istockphoto/Андрей Клеменков

Пожилая жительница села Махновка в Суджанском районе Курской области рассказала, как более полугода скрывалась от солдат ВСУ. По её словам, они с мужем и сыном прятались по подвалам, в тёмное время суток перебираясь из дома в дом.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости женщина рассказала, что ей очень помогала вера в Бога. В самые тяжёлые и страшные дни она буквально засыпала и просыпалась с Библией в руках, постоянно молилась за себя и близких.

«Полгода мы в подвале, мы как слепые котята там были, ни времени, ничего там не знали и не понимали. Меня спасли молитвы, девочки, особенно во время прилётов. Понимаете, есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснется, увидишь спасенье свое… И я вот это спасение постоянно видела», — рассказала пожилая женщина.

Ей и её семье посчастливилось выжить и дождаться возвращения российских войск, изгнавших ВСУ. Теперь сельчанам предстоит заново привыкать к мирной жизни, восстанавливать разрушенное хозяйство и благодарить Бога за спасение.

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#всу
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