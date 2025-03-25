Проект «Герои Подмосковья» помогает участникам СВО реализовать себя в мирное время

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Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная сообщила, что кадровая программа «Герои Подмосковья» создана для поддержки участников СВО, желающих освоить новые профессии, получить образование и реализовать себя в гражданской сфере.
Власти региона отмечают, что военнослужащие, проявившие героизм и получившие ценный управленческий опыт в экстремальных условиях, должны иметь возможность применить свои навыки в мирное время. Именно для этого запущен проект «Герои Подмосковья», который помогает бойцам СВО построить карьеру в государственных и коммерческих структурах.
Программа уже привлекла 538 участников, из которых 257 — действующие бойцы спецоперации. Подать заявку на участие в проекте можно до 30 апреля. Тестирование пройдёт с 1 по 29 мая, затем с 30 мая по 24 июня состоятся собеседования. Финалистов зачислят на программу 1 июля.
Обучение в формате очно-заочной профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года. Принять участие могут действующие и бывшие бойцы спецоперации, имеющие высшее образование и гражданство РФ. Обучение проводится бесплатно.
Лучшие выпускники программы получат предложения о трудоустройстве или будут включены в кадровый резерв. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что проект «Герои Подмосковья» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.
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«Современные реалии таковы, что, возможно, именно этот опыт поможет им проявить себя "на гражданке", даст возможность находить такие пути решения „мирных“ проблем, которые мы просто не видим», — подчеркнула Нагорная.
Программа уже привлекла 538 участников, из которых 257 — действующие бойцы спецоперации. Подать заявку на участие в проекте можно до 30 апреля. Тестирование пройдёт с 1 по 29 мая, затем с 30 мая по 24 июня состоятся собеседования. Финалистов зачислят на программу 1 июля.
Обучение в формате очно-заочной профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года. Принять участие могут действующие и бывшие бойцы спецоперации, имеющие высшее образование и гражданство РФ. Обучение проводится бесплатно.
Лучшие выпускники программы получат предложения о трудоустройстве или будут включены в кадровый резерв. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что проект «Герои Подмосковья» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.
«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — сказал Воробьев.
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Дайана Хусинова