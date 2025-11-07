Focus: страны НАТО не готовы к военной конфронтации с РФ
Военкор Ибрагим Набер заявил о неготовности НАТО к конфликту с Россией
Страны НАТО не готовы к потенциальному вооружённому конфликту с Россией. Об этом заявил корреспондент Ибрагим Набер в эфире немецкого телеканала Focus.
Журналист отметил, что современная конфронтация сильно изменилась из-за массового применения беспилотников. Эти системы делают поле боя более прозрачным и просматриваемым.
«Мы далеки от того, чтобы вести войну или быть готовыми к обороне. При нынешнем положении дел мы не готовы к обороне. Мы не сможем защитить себя, если сотни российских дальнобойных беспилотников внезапно полетят в сторону Западной Европы», — заявил Набер.Военный корреспондент указал на технологическое отставание западных стран. Он считает, что основная проблема заключается в отсутствии у них современных технологий в сфере беспилотных летательных аппаратов.