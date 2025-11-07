ВС РФ нанесли удар «Искандером-М» по расположению полка беспилотников ВСУ в ДНР

07 ноября 2025, 15:57

Фото: iStock/aapsky

Российские войска нанесли удар «Искандером-М» по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники полка беспилотников ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.