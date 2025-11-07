ВС РФ нанесли удар «Искандером-М» по расположению полка беспилотников ВСУ в ДНР
Российские войска нанесли удар «Искандером-М» по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники полка беспилотников ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
После проведения дополнительной разведки цели с помощью российского разведывательного БПЛА было решено применить оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» для нанесения удара, отметили в ведомстве. Информации о числе потерь со стороны противника пока не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
