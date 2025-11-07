Украина предъявила обвинение мэру Москвы Собянину в поддержке армии России
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом сообщают местные СМИ.
По версии украинских следователей, Собянин причастен к организации набора личного состава в Вооружённые силы России на территории Москвы, а также к реализации мер, направленных на поддержку российского оборонно-промышленного комплекса.
Дело расследуется в рамках уголовного производства.
Ранее СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Анатолия Торкунова, которого обвинили в «посягательстве на суверенитет Украины» и «пропаганде войны».
