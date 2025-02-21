Фонд «Защитники Отечества» передал подмосковным ветеранам СВО машины с ручным управлением

В Музее отечественной военной истории в Московской области в канун Дня защитника Отечества прошла церемония передачи ветеранам СВО с тяжёлой инвалидностью ключей от автомобилей с ручным управлением. Эти модели выпускают на заводе «Автотор» в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.