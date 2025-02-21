Фонд «Защитники Отечества» передал подмосковным ветеранам СВО машины с ручным управлением

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Музее отечественной военной истории в Московской области в канун Дня защитника Отечества прошла церемония передачи ветеранам СВО с тяжёлой инвалидностью ключей от автомобилей с ручным управлением. Эти модели выпускают на заводе «Автотор» в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Ключи от машин получили ветераны из Москвы, Московской, Тульской и Смоленской областей. Ранее такие автомобили уже вручили ветеранам спецоперации с тяжёлой инвалидностью из 22 регионов, в том числе 10 бойцам из Подмосковья.
От лица ветеранов спецоперации выступил Ринат Васильев.
После церемонии Цивилёва провела встречу с участниками СВО. Она ответила на их вопросы и подробно рассказала о разных форматах поддержки героев.
Так, фонд адаптирует жилые помещения, обеспечивает героев спортивными протезами, помогает в обучении и переобучении. Для ветеранов с инвалидностью ДОСААФ организовал курсы вождения грузового транспорта с ручным управлением. В планах – создать транспортную компанию для трудоустройства ветеранов СВО с тяжёлыми ранениями.
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«Несмотря на травму, наши герои не падают духом и продолжают активно жить. Своим примером они показывают, что можно быть счастливыми, востребованными и успешными. Уверена, что полученные автомобили сделают жизнь героев более активной, а наши партнёры из ДОСААФ бесплатно обучат ими управлять», – сказала, выступая на церемонии статс-секретарь – замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.Анна Цивилёва (в центре) (Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО)
От лица ветеранов спецоперации выступил Ринат Васильев.
«Автомобили с ручным управлением – это возможность быть более мобильным, решать бытовые вопросы быстрее и эффективнее. Фонд «Защитники Отечества» и региональные власти постоянно поддерживают нас и доказывают, что нет неважных вопросов, а на каждый наш запрос обязательно найдётся ответ. Мы не остаёмся один на один со своими проблемами. Спасибо нашему президенту Владимиру Путину за то, что сейчас мы окружены такой поддержкой», – сказал Васильев.Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
После церемонии Цивилёва провела встречу с участниками СВО. Она ответила на их вопросы и подробно рассказала о разных форматах поддержки героев.
Так, фонд адаптирует жилые помещения, обеспечивает героев спортивными протезами, помогает в обучении и переобучении. Для ветеранов с инвалидностью ДОСААФ организовал курсы вождения грузового транспорта с ручным управлением. В планах – создать транспортную компанию для трудоустройства ветеранов СВО с тяжёлыми ранениями.
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Лора Луганская