Мусульмане Подмосковья передали в зону СВО мобильные мечети

Фото: пресс-служба ДУМ МО
Подмосковные мусульмане передали участникам спецоперации два новых автомобиля УАЗ, которые будут использовать в качестве мобильных мечетей.
Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман России, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.
Читайте также:
Как в Подмосковье прошёл традиционный праздник Сабантуй
Рушан Аббясов вновь возглавил Духовное управление мусульман Подмосковья
Муфтий Подмосковья исполнил желание школьницы из Мариуполя побывать на Кремлёвской ёлке
«Передали в одну из воинских частей городского округа Коломна два автомобиля УАЗ для военнослужащих в зоне СВО. Эти машины могут выполнять функции не только по прямому назначению, например, перевозить людей и грузы, но ещё и использоваться как мобильные мечети. Они оборудованы соответствующим образом, и там можно исполнять религиозные обряды», – рассказал Аббясов РИА НовостиПо его словам, передача военнослужащим мобильных мечетей глубоко символична в преддверии Дня защитника Отечества.
Читайте также:
Как в Подмосковье прошёл традиционный праздник Сабантуй
Рушан Аббясов вновь возглавил Духовное управление мусульман Подмосковья
Муфтий Подмосковья исполнил желание школьницы из Мариуполя побывать на Кремлёвской ёлке
Лора Луганская