Воробьёв наградил военных, спасателей и врачей в канун Дня защитника Отечества

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные и областные награды участникам спецоперации, спасателям, врачам и росгвардейцам. Торжественную церемонию приурочили ко Дню защитника Отечества.
«Мы встречаемся в преддверии 23 февраля, в Год защитника Отечества и 80-летия Победы. В зале собрали наших героев с семьями, детьми, чтобы вручить награды, в том числе по поручению президента. Хочу поблагодарить спасателей и в вашем лице всех, кто ликвидировал последствия ужасной трагедии в «Крокусе»; людей, которые работали и работают на Курском направлении – порядка 50 реаниматологов, анестезиологов, фельдшеров, водителей, Росгвардию, которая достойно проявляет себя в самых сложных ситуациях; бойцов именных батальонов – 26-го, 57-го, 242-го, элитных подразделений спецназа», – сказал Воробьёв.Он также приветствовал в зале генерала Александра Есипова, возглавляющего госпиталь им. Вишневского.
«Он день и ночь вместе со своими «воинами», спасает, выручает, реабилитирует наших бойцов, тех, кому нужна помощь. Для меня большая честь вручить вам заслуженные награды», – добавил глава региона.Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Генерал-майору медицинской службы, заслуженному врачу России Есипову объявлена Благодарность президента России.
«В госпиталь попадают участники СВО с самыми тяжёлыми боевыми ранениями. Наше госпитальное объединение – самое большое в стране, всего семь филиалов, в том числе в Подмосковье. Раненых, которые прошли СВО, мы возвращаем в строй. Работаем единой командой с медицинской службой Московской области, с Москвой», – рассказал Есипов.Нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» отмечены врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Красногорской больницы Андрей Царёв и заведующий отделением анестезиологии-реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог Дубненской больницы Данил Яцыно. Медики ездили в Курскую область для оказания помощи пострадавшим.
«Я выезжал в составе группы врачей, сформированной по поручению губернатора подмосковным Минздравом. Таких было две. Мы находились там по две недели, менялись. 14 августа заработал госпиталь на базе одной из больниц Курска. Там помогали пострадавшим с тяжёлыми минно-взрывными травмами», – рассказал Яцыно.Андрей Царёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Ордена «За доблесть и мужество» удостоен командир одного из подразделений воздушно-десантных войск Никита. В феврале 2024-го он со своими бойцами занял опорный пункт противника, лишив возможности высадки десанта противника и подвоза боеприпасов. Позиции удерживали двое суток. В подвал разрушенного дома, где находились бойцы, попал FPV-дрон. Несмотря на контузию, Никита вынес тяжелораненого товарища.
«Уважаемый Андрей Юрьевич, разрешите от лица личного состава и членов их семей поблагодарить вас за неоценимый вклад в наше подразделение. Это помогает нам выполнять боевые задачи, защищать людей, а потом приезжать домой к родным и близким», – сказал Никита.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сотрудник МЧС Дмитрий Куракин отдал спасению людей почти 30 лет. Весной прошлого года эвакуировал из «Крокуса» женщин. Одной из них не хватило дыхательного аппарата, и Дмитрий дал ей свой. Вместе они выбрались из полыхающего здания.
«Нам поставили задачу по поиску пострадавших. В этот момент около него стоял мужчина, который был на связи со своей женой по телефону. Она находилась внутри. Мы быстро приступили к спасению пострадавших и через 20 минут обнаружили двух женщин, которых вывели и передали скорой помощи», – рассказал Дмитрий.Дмитрий Куракин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Отряд под руководством полковника полиции, ветерана боевых действий, врио командира спецотряда быстрого реагирования «ГЮРЗА» Главного управления Росгвардии Московской области Дениса Дудникова не раз участвовал в задержании особо опасных преступников.
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Лора Луганская