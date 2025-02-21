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Воробьёв наградил военных, спасателей и врачей в канун Дня защитника Отечества

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные и областные награды участникам спецоперации, спасателям, врачам и росгвардейцам. Торжественную церемонию приурочили ко Дню защитника Отечества.
«Мы встречаемся в преддверии 23 февраля, в Год защитника Отечества и 80-летия Победы. В зале собрали наших героев с семьями, детьми, чтобы вручить награды, в том числе по поручению президента. Хочу поблагодарить спасателей и в вашем лице всех, кто ликвидировал последствия ужасной трагедии в «Крокусе»; людей, которые работали и работают на Курском направлении – порядка 50 реаниматологов, анестезиологов, фельдшеров, водителей, Росгвардию, которая достойно проявляет себя в самых сложных ситуациях; бойцов именных батальонов – 26-го, 57-го, 242-го, элитных подразделений спецназа», – сказал Воробьёв.
Он также приветствовал в зале генерала Александра Есипова, возглавляющего госпиталь им. Вишневского.
«Он день и ночь вместе со своими «воинами», спасает, выручает, реабилитирует наших бойцов, тех, кому нужна помощь. Для меня большая честь вручить вам заслуженные награды», – добавил глава региона.
Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Генерал-майору медицинской службы, заслуженному врачу России Есипову объявлена Благодарность президента России.
«В госпиталь попадают участники СВО с самыми тяжёлыми боевыми ранениями. Наше госпитальное объединение – самое большое в стране, всего семь филиалов, в том числе в Подмосковье. Раненых, которые прошли СВО, мы возвращаем в строй. Работаем единой командой с медицинской службой Московской области, с Москвой», – рассказал Есипов.
Нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» отмечены врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Красногорской больницы Андрей Царёв и заведующий отделением анестезиологии-реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог Дубненской больницы Данил Яцыно. Медики ездили в Курскую область для оказания помощи пострадавшим.
«Я выезжал в составе группы врачей, сформированной по поручению губернатора подмосковным Минздравом. Таких было две. Мы находились там по две недели, менялись. 14 августа заработал госпиталь на базе одной из больниц Курска. Там помогали пострадавшим с тяжёлыми минно-взрывными травмами», – рассказал Яцыно.
Андрей Царёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Ордена «За доблесть и мужество» удостоен командир одного из подразделений воздушно-десантных войск Никита. В феврале 2024-го он со своими бойцами занял опорный пункт противника, лишив возможности высадки десанта противника и подвоза боеприпасов. Позиции удерживали двое суток. В подвал разрушенного дома, где находились бойцы, попал FPV-дрон. Несмотря на контузию, Никита вынес тяжелораненого товарища.
«Уважаемый Андрей Юрьевич, разрешите от лица личного состава и членов их семей поблагодарить вас за неоценимый вклад в наше подразделение. Это помогает нам выполнять боевые задачи, защищать людей, а потом приезжать домой к родным и близким», – сказал Никита.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сотрудник МЧС Дмитрий Куракин отдал спасению людей почти 30 лет. Весной прошлого года эвакуировал из «Крокуса» женщин. Одной из них не хватило дыхательного аппарата, и Дмитрий дал ей свой. Вместе они выбрались из полыхающего здания.
«Нам поставили задачу по поиску пострадавших. В этот момент около него стоял мужчина, который был на связи со своей женой по телефону. Она находилась внутри. Мы быстро приступили к спасению пострадавших и через 20 минут обнаружили двух женщин, которых вывели и передали скорой помощи», – рассказал Дмитрий.
Дмитрий Куракин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Отряд под руководством полковника полиции, ветерана боевых действий, врио командира спецотряда быстрого реагирования «ГЮРЗА» Главного управления Росгвардии Московской области Дениса Дудникова не раз участвовал в задержании особо опасных преступников.

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Стала известна стадия подготовки встречи Путина и Трампа
Рябков: подготовка к встрече Путина и Трампа пока на начальной стадии
22 февраля 2025, 06:40

Фото: iStock/SyhinStas

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, процесс подготовки к встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа находится на начальной стадии. Этим дипломат поделился с РИА Новости.
«Вопросы - те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них», — пояснил агентству Рябков.

Дипломат отметил, что перед договоренностью о встрече лидеров государств важно провести интенсивную подготовку. Она стартовала, и важным звеном ее является встреча делегаций двух стран в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На сегодняшний день можно сказать, что подготовка к российско-американскому саммиту находится на начальной стадии.

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Украинский военный рассказал об обучениях ВСУ в лагере НАТО
Экс-боец ВСУ: украинцев не учили пользоваться западным оружием в лагере НАТО
22 февраля 2025, 06:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

По словам бывшего бойца ВСУ Валерия, украинских солдат не учили пользоваться западным оружием в лагере НАТО под Манчестером в Великобритании. Этим военный поделился с РИА Новости.
«Общая база, типа на стрелков, стреляли только из Калашникова, какие-то предметы были по оказанию первой помощи, навыки первичного саперного дела, если увидишь растяжку, как ее убрать, либо переступить. Конкретного направления не было. Только общеобразовательное. Калашников молдавского производства», — поделился с агентством Валерий.

Солдат уточнил, что на базу НАТО направили мобилизованных бойцов в возрасте от 25 до 40 лет. Солдаты прошли первичную боевую подготовку без возможности тренировок с западным вооружением.

К тому же Валерий не понял смысла отбора военнослужащих для отправки их на обучение в Британию. При этом в самом центре инструкторы мало общались с подопечными, а мобилизованным нельзя было выходить в город.

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Марочко: ВСУ контратакуют у Оскола для возвращения позиций в Харьковской области
22 февраля 2025, 06:04

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинская армия проводит безуспешные контратаки у Оскольского водохранилища в Харьковской области с целью вернуть ранее утраченные позиции. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко для ТАСС.
«Противник на регулярной основе контратакует. И, естественно, наши войска пока не рвутся в бой и серьезно ведут маневренную оборону для того, чтобы противник не смог отбить те позиции, которые уже находятся под нами», — поделился с агентством эксперт.

Как пояснил Марочко, основные боевые действия в этом районе ведутся возле Сеньково и Богуславки. К тому же украинская армия на регулярной основе совершает удары по Лозовой в Харьковской области.

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#украина
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Британия предоставит очередной пакет военной помощи Украине и введет новые санкции против РФ
Telegraph: Стармер объявит об очередном пакете военной помощи Украине 24 февраля
22 февраля 2025, 04:38

Фото: iStock/nevenmn

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине 24 февраля. Об этом пишет Telegraph.
«Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины», — сообщают в газете.

Согласно информации источника в британском правительстве, также 24 февраля будет объявлено и об очередных санкциях в отношении России. Данные действия властей Соединенного Королевства могут вызвать раздражение у США, так как американский президент Дональд Трамп призывает Украину сесть за стол переговоров и заключить мир с РФ.

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МЧС: в Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников
22 февраля 2025, 04:27

Фото: iStock/bbsferrari

На всей территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом предупредили в МЧС России.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Радио 1» писало, что по мнению миллиардера Илона Маска, Россия зашла слишком далеко, когда начала проведение спецоперации. Сейчас это сделала Украина, в связи с чем у США сменилась риторика в отношении конфликта.

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