Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 к фронту без дополнительной защиты

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Переданные Украине немецкие танки Leopard 1A5 были переброшены к линии фронта без дополнительной защиты. На видеоролике, распространенном в Сети, обращает на себя внимание отсутствие защиты от дронов, а также блоков динамической защиты.
По его словам, немецкие Leopard 1A5 нуждаются в дополнительной защите, так как их 70-миллиметровая броня делает машины наиболее уязвимыми среди всей боевой техники, используемой в украинском конфликте. Согласно данным сайта бундесвера, Германия поставила Киеву десять таких танков.
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Александр Бойцов