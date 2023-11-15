РИА: Спецназ «Сибирь» уничтожил украинский БМП под Клещеевкой

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Бойцы спецназа «Сибирь» уничтожили БМП ВСУ, который несколько дней обстреливал российские позиции под Клещеевкой, об этом командир отряда рассказал в интервью для «РИА Новости».
«Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Отмечается, что российские силы вели охоту на БМП в течении нескольких дней. В результате, благодаря слаженной работе с разведкой, ВС РФ заняли позицию, с которой предполагали увидеть вражеский БМП. Противник действительно допустил ошибку и выехал из укрытия, где его поджидали российские военные, и был уничтожен.
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Евгения Парфентьева