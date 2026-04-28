FPV-дроны сорвали переброску ВСУ в Сумской области

РИА Новости: российские расчеты уничтожили десять пикапов ВСУ в Сумской области
Командир роты БПЛА группировки войск «Север» с позывным «Кадет» заявил, что российские расчеты FPV-дронов за сутки поразили десять пикапов ВСУ в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.



По его словам, операторы беспилотных систем круглые сутки ведут воздушную разведку и пресекают попытки перемещения техники противника. Расчеты дронов наносят удары по живой силе и местам скопления украинских военных. Такая работа мешает ВСУ стягивать резервы к линии боевого соприкосновения и выстраивать оборону. На этом фоне российские подразделения продолжают продвигаться вперед и расширяют буферную зону.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

