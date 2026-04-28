FPV-дроны сорвали переброску ВСУ в Сумской области

28 апреля 2026, 07:20

РИА Новости: российские расчеты уничтожили десять пикапов ВСУ в Сумской области

Командир роты БПЛА группировки войск «Север» с позывным «Кадет» заявил, что российские расчеты FPV-дронов за сутки поразили десять пикапов ВСУ в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.