Украинца депортируют из Польши за попытку пьяным увезти маленького ребенка из детсада
Украинца депортируют из Польши за попытку пьяным забрать малыша из детского сада. Об этом сообщает издание Dziennik Wschodni.
Отмечается, что инцидент произошёл 24 апреля. Мужчина приехал за младшим ребёнком на автомобиле Kia вместе со своим 11-летним сыном. Воспитатели обратили внимание на отца, когда почувствовали запах спиртного. Они отказались отдавать малыша и вызвали полицию. В крови задержанного специалисты обнаружили два промилле алкоголя.
Правоохранительные органы предъявили 37-летнему гражданину Украины обвинения в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии и в создании угрозы для жизни детей. Ему грозит до трёх лет лишения свободы, также мужчину решили депортировать из страны.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве полиция задержала 40-летнего отца по подозрению в сексуальном насилии над 13-летним сыном, который отстаёт в развитии.
