В Туапсе произошел мощный пожар на НПЗ из-за падения обломков БПЛА
В Туапсе из-за падения обломков украинских беспилотников произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом рассказали в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
По последней информации, в тушении возгорания принимают участие 122 человека. Также используются 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по региону. Сведений о пострадавших или жертвах не поступало.
Напомним, что этой ночью дроны ВСУ на протяжении нескольких часов атаковали город. Ранее жители Туапсе сообщали о работе противовоздушной обороны и громких взрывах, раздававшихся с определёнными перерывами. Тогда же поступила информация, что в одном из районов города очевидцы заметили пламя и клубы дыма, которые поднимаюстя в небо.
Вечером 27 апреля сообщалось, что в Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА, сбив в сумме 14 беспилотников.
Читайте также: