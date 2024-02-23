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Военная техника, поставляемая Украине западными странами, оказалась несоответствующей реалиям на украинском фронте. Об этом пишет газета Le Figaro, ссылаясь на французского офицера.
Экологически чистые материалы, из которых изготовлены западные боевые машины, недолговечны в боевых условиях. По словам собеседника издания, некоторые защитные оплетки на электрических проводах были сделаны из кукурузных волокон, в результате чего крысы перегрызли провода некоторых машин.
Он также заявил, что западные машины были созданы для демонстрации передовых технологий.
«К счастью, у украинцев в запасах оставалась старая советская техника», – добавил источник газеты.
Ранее подполковник ЛНР Андрей Марочко заявлял, что колесная и гусеничная западная техника ВС сталкивается с проблемами эксплуатации.
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Он также заявил, что западные машины были созданы для демонстрации передовых технологий.
Ранее подполковник ЛНР Андрей Марочко заявлял, что колесная и гусеничная западная техника ВС сталкивается с проблемами эксплуатации.
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Александр Климов