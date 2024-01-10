Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу

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Колесная и гусеничная западная техника ВС Украины вязнет в снегу на некоторых участках в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости, ссылаясь на свои источники.
«Большое количество осадков в виде снега образовало снежные заносы, которые на многих участках парализовали снабжение, эвакуацию и ротационные мероприятия вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения», — отметил подполковник.Как утверждает Марочко, главной проблемой является плохая проходимость техники Запада по рыхлому снегу. Эксперт объяснил, что частично данную проблему пытаются решить с помощью советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей.
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Алина Юрчак