Марочко объяснил, почему в ЛНР массово выходит из строя техника

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Из-за осадков в виде ледяного дождя в ЛНР массово выходит из строя западная техника и оружие ВСУ.
Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Он рассказал, что на орудиях, которые передал Запад ВСУ, из-за мокрого снега и дождя, перепадов температур, нередко происходят «клины», досылающие механизмы становятся неисправными.
Западное стрелковое оружие также требует регулярного обслуживания. Обледенение бронетехники -ещё одна проблема для ВСУ, по мнению Марочко.
Обледенение не позволяет экипажу быстро попасть внутрь и использовать машины: они примерзают к земле. Украинским военным нужно продолжительное время отогревать технику. А это приводит к демаскировке позиций, утверждает Марочко.
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Он рассказал, что на орудиях, которые передал Запад ВСУ, из-за мокрого снега и дождя, перепадов температур, нередко происходят «клины», досылающие механизмы становятся неисправными.
Обледенение не позволяет экипажу быстро попасть внутрь и использовать машины: они примерзают к земле. Украинским военным нужно продолжительное время отогревать технику. А это приводит к демаскировке позиций, утверждает Марочко.
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Мария Фирсова