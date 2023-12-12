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Марочко объяснил, почему в ЛНР массово выходит из строя техника

Западная техника ВСУ начала ломаться из-за ледяного дождя
12 декабря 2023, 08:20
Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Из-за осадков в виде ледяного дождя в ЛНР массово выходит из строя западная техника и оружие ВСУ.
Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он рассказал, что на орудиях, которые передал Запад ВСУ, из-за мокрого снега и дождя, перепадов температур, нередко происходят «клины», досылающие механизмы становятся неисправными.


Западное стрелковое оружие также требует регулярного обслуживания. Обледенение бронетехники -ещё одна проблема для ВСУ, по мнению Марочко.

Обледенение не позволяет экипажу быстро попасть внутрь и использовать машины: они примерзают к земле. Украинским военным нужно продолжительное время отогревать технику. А это приводит к демаскировке позиций, утверждает Марочко.

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#украина
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Боевики «Айдара»* штурмовали позиции ВСУ, приняв их за российские
12 декабря 2023, 09:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские боевики из нацбатальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) штурмовали украинские позиции, перепутав их с российскими.
Об этом рассказал военкор RT, ссылаясь на комбата 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным Шустрый. Сообщается. Что ошибка произошла в районе Клещеевки в ДНР. На одном из опорных пунктов начали стрелковый бой.

Со слов комбата, пришли «айдаровцы» и начали штурм своих же. Возможно, боевики подумали, что этот «опорник» уже захватили российские войска, предполагает Шустрый.

По его словам, за два дня боев с «айдаровцами» российским бойцам удалось захватить трофеи: винтовку М4, РПГ американского производства и пистолет украинской сборки.

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*запрещенная в России экстремистская организация
#всу
#сво
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#новости
#россия
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В США рассказали о провале с обучением бойцов ВСУ
NYT: обучение ВСУ на американский манер не принесло результатов
12 декабря 2023, 07:47

Фото: istock / Olena_Z

Обучение бойцов ВСУ инструкторами из США, которые пытались научить солдат действовать на американский манер, как при операции в Афганистане и других странах, не принесло результатов. Об этом сообщает New York Times.

«Контрнаступление 2023 года было построено вокруг переделывания украинской армии на американский манер. По мнению критиков, именно такого подхода Соединенные Штаты придерживались во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, но в основном безуспешно», — сказано в материале издания.
Автор публикации также обратил внимание, что Вооруженные силы Украины потеряли много бойцов за период летне-осеннего наступления, а российская оборона крайне эффективна. Эксперты утверждают, что в Германии украинские бойцы отрабатывали прорыв менее защищенных участков на поле боя.

Ранее сообщалось, что Конгресс Соединенных Штатов не планирует рассматривать запрос о помощи Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#оборона
#эксперты
#обучение
#операции
#всу
#солдат
#контрнаступление
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Советник главы ДНР Гагин: Под Донецком уничтожен ряд ключевых позиций ВСУ
12 декабря 2023, 06:52

Фото: iStock/Jarmo_Piironen

Под Донецком уничтожен ряд ключевых позиций ВСУ, сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Последние несколько дней ознаменовались уничтожением сразу нескольких опорных пунктов противника. Это были мощные, ключевые позиции на нескольких участках линии боевого соприкосновения под Донецком», — отметил советник главы ДНР.

По его словам, часть украинских военнослужащих были вынуждены отступить. При этом количество погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за указанный период времени насчитывает уже несколько десятков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#сво
#днр
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В Харьковской области прогремели взрывы
«24 канал»: В Харьковской области прогремели взрывы
12 декабря 2023, 05:47

Фото: iStock/Andrey Orekhov

В Харьковской области Украины раздались взрывы, сообщает «24 канал».
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

«В Харьковской области раздались взрывы», — говорится в публикации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
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Группировка «Центр» уничтожила до 50 военнослужащих ВСУ под Красным Лиманом
12 декабря 2023, 05:07

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Группировка «Центр» российских войск обнаружила перемещение бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении СВО, и в боестолкновении уничтожила около 50 бойцов противника. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Ранее в Минобороны сообщили, что артиллерийские подразделения костромских десантников ликвидировали до взвода пехоты ВСУ близ Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские бойцы вели огонь из САУ 2С31 «Вена».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
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Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артёмовска в ДНР
Минобороны: Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артёмовска в ДНР
12 декабря 2023, 04:56

Фото: сайт Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что артиллерийские подразделения костромских десантников ликвидировали до взвода пехоты ВСУ близ Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские бойцы вели огонь из САУ 2С31 «Вена», пишет РИА Новости.
«В ходе выполнения боевых задач по уничтожению замаскированных объектов и позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения 120-мм САУ 2С31 «Вена» костромских десантников ежедневно уничтожают живую силу и техники украинских националистов, окопавшихся в лесопосадках вблизи Артёмовска. Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, окопавшихся в опорных пунктах. Прицельным огнем из самоходных орудий было уничтожено до взвода пехоты противника», — цитирует агентство оборонного ведомства.

Разведку, корректировку огня и контроль поражения целей вели расчёты БПЛА ивановских десантников, отметили в Минобороны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
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Российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении
12 декабря 2023, 03:14

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

В Минобороны РФ сообщили, что российский расчёт ПТРК «Фагот» ЗВО ликвидировал командно-наблюдательный пункт ВС Украины на Купянском направлении. Его удалось обнаружить с помощью расчётов БПЛА примерно в двух километрах от позиций ВС РФ, пишет РИА Новости.
«Расчеты БПЛА и противотанковых ракетных комплексов «Фагот» группировки войск «Запад» выявили и уничтожили командно-наблюдательный пункт и замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

После поражения пункта противника противотанковый расчёт оперативно покинул огневую позицию, чтобы ВСУ не нанесли ответный удар.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
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#украина
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Полянский: Выпрошенное Зеленским в США оружие будет перемолото ВС России
12 декабря 2023, 01:35

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что всё оружие, которое президент Украины Владимир Зеленский выклянчил во время визита в Вашингтон, будет перемолото ВС России или брошено.
По словам российского дипломата, Зеленский в ходе своего «начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США» просит оружие для ВСУ.

«Все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты», — цитирует РИА Новости слова Полянского в ходе заседания Совбеза ООН.

Он подчеркнул, что «тонущий» Киев «может затянуть в воронку» и западных союзников, оказывающих поддержку украинской армии.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#полянский
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Генерал Кириллов: СБУ готовят провокацию с отравляющими веществами против ВС РФ
Минобороны: Украина готовит антироссийскую провокацию с отравляющими веществами
12 декабря 2023, 01:05

Фото: iStock/iStock-1384798401

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские спецслужбы в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ закупили в Германии партию химикатов. Об этом пишет РИА Новости.
«По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ», — сказал Кириллов в ходе тематического брифинга Минобороны РФ.

По словам Кириллова, в подготовке провокации СБУ задействована украинская компания «Реалаб» (импортер химических реагентов и прекурсоров). Отмечается, что осенью этого года «Реалаб» закупил в ФРГ партию триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия, произведённых компанией Honeywell Research Chemicals в США.

Минобороны России называет целью провокации обвинение ВС РФ в применении химического оружия, и, как следствие, дальнейшая антироссийская кампания в ООН и мировых СМИ.

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