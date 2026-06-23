ФСБ пресекла попытку подрыва поезда с топливом в Подмосковье

23 июня 2026, 10:56

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье двух граждан России по подозрению в подготовке диверсии на железной дороге. По сведениям спецслужб, они собирались подорвать состав с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает Telegram-канал «Рай и МКАД | Подмосковье».