ФСБ пресекла попытку подрыва поезда с топливом в Подмосковье
Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье двух граждан России по подозрению в подготовке диверсии на железной дороге. По сведениям спецслужб, они собирались подорвать состав с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает Telegram-канал «Рай и МКАД | Подмосковье».
По предварительной информации, фигуранты действовали по указанию украинских кураторов. Следствие считает, что они забрали из тайника самодельное взрывное устройство и готовили его к закладке на путях. Перед задержанием подозреваемые успели изучить участок железной дороги и выбрать точку для атаки. Силовики пресекли их действия до момента подрыва.
Федеральная служба безопасности России занимается обеспечением государственной и общественной безопасности. В круг ее задач входят контрразведка, борьба с терроризмом и экстремизмом, пресечение диверсий, защита государственной границы, выявление деятельности иностранных спецслужб, а также участие в борьбе с организованной преступностью и преступлениями, представляющими угрозу для страны.
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