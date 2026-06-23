Пенсионерка из ДНР рассказала о гибели сына и невестки после подозрений со стороны ВСУ
Пенсионерка Ирина Москаленко заявила, что украинские военные расстреляли ее сына и невестку в Родинском в ДНР из-за подозрений в помощи российским войскам. Об этом сообщает ТАСС.
По словам женщины, ее близких заподозрили в симпатиях к нашим военным. После этого, как утверждает она, дом подвергся атаке беспилотника, и вскоре его охватил сильный пожар. Ирина рассказала, что сын и невестка пытались справиться с огнем, однако украинские военные не позволили им этого сделать. Затем по ним открыли огонь из автоматов. Она добавила, что в момент пожара находилась в доме вместе с маленькими детьми, а выбраться им удалось лишь благодаря помощи соседа.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, ее задачами являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирных жителей, которые, как утверждает российская сторона, в течение восьми лет подвергались притеснениям и геноциду со стороны киевских властей.
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