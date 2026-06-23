Пенсионерка из ДНР рассказала о гибели сына и невестки после подозрений со стороны ВСУ

23 июня 2026, 09:55

ВСУ расстреляли сына женщины из ДНР из-за подозрений в лояльности ВС РФ

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Пенсионерка Ирина Москаленко заявила, что украинские военные расстреляли ее сына и невестку в Родинском в ДНР из-за подозрений в помощи российским войскам. Об этом сообщает ТАСС.