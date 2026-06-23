На Сахалине задержали студента, похитившего у трех пенсионеров шесть миллионов рублей
В аэропорту Южно-Сахалинска полиция задержала 19-летнего студента из Уфы, который помогал дистанционным мошенникам выманивать деньги у пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.
Молодого человека завербовали, когда он пытался познакомиться с девушкой в Интернете. Собеседница предложила перевести разговор в мессенджер, юноша согласился. Однако вскоре ему позвонил неизвестный мужчина. Он заявил, что личные данные студента оказались на Украине, и пригрозил уголовным делом, предложив в обмен на сотрудничество избежать проблем. Так парень стал курьером аферистов.
Всего он помог похитить у трёх пенсионеров из Южно-Сахалинска около шести миллионов рублей. Студент забирал у пожилых людей конверты с деньгами и передавал их сообщникам в Москве, один раз отвёз средства во Владивосток.
Оперативники поймали молодого человека с поличным, заранее войдя в контакт с одной из жертв и подменив передаваемые курьеру деньги муляжом. Против парня возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ, суд заключил его под стражу.
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