На Сахалине задержали студента, похитившего у трех пенсионеров шесть миллионов рублей

23 июня 2026, 04:15

Фото: iStock/blinow61

В аэропорту Южно-Сахалинска полиция задержала 19-летнего студента из Уфы, который помогал дистанционным мошенникам выманивать деньги у пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.