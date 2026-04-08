ФСБ задержала агента украинских спецслужб, передававшую сведения о ПВО
ФСБ задержала женщину, работавшую на украинские спецслужбы. По версии силовиков, она собирала сведения о средствах ПВО, передвижениях военнослужащих и кораблях в Керченском проливе. Об этом пишет РИА Новости.
Сейчас правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего, детали предполагаемой деятельности задержанной, возможные каналы передачи информации, а также выясняют круг лиц, с которыми она могла поддерживать связь.
Читайте также: