Бригада теробороны ВСУ в Сумской области осталась без пополнения

104-я отдельная бригада теробороны не получила пополнение в Сумской области. Мобилизованных из учебных центров направили в 425-й отдельный штурмовой полк. Об этом пишет РИА Новости.



Подразделения у села Шостка сейчас фактически держат вторую линию обороны. Их планировали сменить бойцами 104-й бригады. Однако резерв ушел в другое соединение. Из-за этого украинское командование скорректировало расчеты в Шосткинском районе.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российские войска решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

