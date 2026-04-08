Бригада теробороны ВСУ в Сумской области осталась без пополнения
104-я отдельная бригада теробороны не получила пополнение в Сумской области. Мобилизованных из учебных центров направили в 425-й отдельный штурмовой полк. Об этом пишет РИА Новости.
Подразделения у села Шостка сейчас фактически держат вторую линию обороны. Их планировали сменить бойцами 104-й бригады. Однако резерв ушел в другое соединение. Из-за этого украинское командование скорректировало расчеты в Шосткинском районе.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российские войска решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
