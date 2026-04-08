Военные врачи рассказали о «коварных» боеприпасах, а Зеленский устроил политическую игру: последние новости СВО на 8 апреля
Армия России заявляет о продвижении сразу на нескольких направлениях, в то время как политические обвинения и предложения о перемирии накладываются на напряжённую военную обстановку. На этом фоне появляются новые свидетельства о характере боеприпасов, применяемых в зоне конфликта, и данные о переброске резервов. Подробности — в материале «Радио 1».
Прорывы, удары и накаты: ситуация на линии фронта
Армия России продолжает отодвигать ВСУ от приграничных территорий. Сообщается, что в Сумском районе удалось продвинуться сразу на четырнадцати участках, а в Краснопольском районе развивается наступление на районный центр. При этом в Шосткинский район переброшены дополнительные силы, включая боевиков «Азова»*.
По данным, которые приводит РИА Новости, ситуация с резервами остаётся напряжённой: 104-я отдельная бригада теробороны не получила пополнение в Сумской области. Мобилизованных из учебных центров направили в 425-й отдельный штурмовой полк. В результате подразделения у села Шостка фактически удерживают вторую линию обороны, а планы командования были скорректированы.
Российским войскам за сутки удалось уничтожить свыше 120 украинских боевиков, бронемашину HMMWV, пикапы, квадроциклы, пункты управления БПЛА и склад боеприпасов.
Сожжённые колонны и продвижение к Славянску
В Донецкой Народной Республике бои идут сразу на нескольких направлениях. Сообщается о продвижении в сторону Славянска и Краматорска. На этом фоне прекратила работу Славянская ТЭС — последняя действующая тепловая электростанция на подконтрольной Киеву части ДНР.
«На Славянско-Краматорском направлении идёт серьёзное давление на линии Миньковка – Голубовка – Приволье, за западные окраины Миньковки им удалось зацепиться. Также идут постоянные «накаты» на Никифоровку и Фёдоровку Вторую с целью помешать нам выйти к окраинам Рай-Александровки», — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.
По оценкам аналитиков, российские подразделения смогли отодвинуть противника от западной части Миньковки и продвинуться от Резниковки к Каленикам.
Попытка ВСУ наступать под Красноармейском (Покровском), по имеющимся данным, завершилась серьёзными потерями: уничтожена техника, включая БМП-2 и танк Abrams, а также погибло около 25 человек.
Атаки на гражданских и инциденты в Харьковской области
В Харьковской области украинские FPV-дроны атаковали село Великий Выселок. Сообщается, что целью стали гражданские автомобили.
«Мирные жители не пострадали. Вооружённые формирования Украины ежедневно терроризируют население освобождённой Харьковской области», — отметил глава региональной администрации Виталий Ганчев в своём Telegram-канале.
Одновременно в Харькове произошёл резонансный инцидент: военнослужащий ВСУ напал на сотрудников ТЦК. В ходе конфликта один из военкомов получил ножевое ранение, после чего нападавший попытался скрыться, применив гранаты и пневматическое оружие, но был оперативно задержан.
«Коварные» боеприпасы: что находят врачи в ранах
Отдельное внимание привлекают заявления военных медиков. Хирург с позывным «Балтика» рассказал РИА Новости о применении боеприпасов с металлической начинкой.
По его словам, снаряды содержат обрезанные болты, винты, шурупы и колючую проволоку, а при взрыве образуется множество мелких осколков. Медик неоднократно извлекал такие элементы из тел раненых и подчеркнул их особую опасность.
«Входные отверстия маленькие, но повреждения протяжённые. Даже предугадать сложно ход этого раневого канала», — рассказал врач.
Он назвал такие ранения «коварными», пояснив, что мелкие фрагменты могут перемещаться внутри организма и вызывать непредсказуемые последствия.
Удары по приграничью: Брянская область и Краснодарский край
Обстановка остаётся напряжённой и в приграничных регионах России. По данным губернатора Александра Богомаза, опубликованным в его Telegram-канале, украинские беспилотники-камикадзе атаковали село Демьянки в Брянской области.
В результате удара пострадал сотрудник «Брянскэнерго», который получил необходимую медицинскую помощь. Также повреждены два специализированных автомобиля, на месте работают экстренные службы.
Ещё один инцидент произошёл в Приморско-Ахтарске. Как сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край», обломки БПЛА упали на территорию частного дома. Повреждена калитка, пострадавших среди жителей нет.
Вмешательство в выборы: Венгрия в центре скандала
На политическом уровне напряжённость усиливается заявлениями о вмешательстве в выборы. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, прибывший в Будапешт, заявил:
«Нам, безусловно, известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и в Венгрии. Это просто в их стиле».
В Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы, где за большинство борются «Фидес – Венгерский гражданский союз» и «Партия уважения и свободы». Премьер-министр Виктор Орбан рискует потерять пост, а его оппонента Петера Мадьяра, по мнению сторонников действующей власти, поддерживают из Киева.
Энергетическое перемирие или политическая игра
Владимир Зеленский предложил остановить удары по энергетической инфраструктуре на период празднования Воскресения Христова, передав инициативу через США.
Однако подобные предложения вызывают скепсис. Военный корреспондент Александр Коц напомнил:
«Энергетическое перемирие мы, помнится, выдерживали целый месяц весной прошлого года. Суточные сводки фиксировали до десятка и более украинских атак за день. Причём удары по энергообъектам шли практически непрерывно».
По его мнению, подобные инициативы могут использоваться как инструмент давления и демонстрации политической позиции.
Ответ по законам военного времени: обстрел школы в Запорожье
Резонанс вызвал и обстрел школы в Запорожской области. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии NEWS.ru заявил:
«Нелюди стреляли по объектам гражданской инфраструктуры в Запорожской области. Мы это прекрасно знаем, выяснили. Погиб при этом обстреле замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко. ВС РФ необходимо ответить на нападение по всем законам военного времени».
По словам депутата, российская сторона намерена наносить удары по критическим объектам ВСУ, а причастные к атакам на гражданскую инфраструктуру будут ликвидированы.
*запрещённая в России террористическая организация