ФСБ задержала в Челябинской области администратора узла связи

02 апреля 2026, 09:52

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Челябинской области администратора украинского узла связи. Об этом пишет ТАСС.





По информации агентства, оперативники выявили и пресекли деятельность злоумышленника в ходе специальных мероприятий. Задержанный — уроженец Бурятии. Он входил в преступную группу. Она специализировалась на незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Администратор обеспечивал работу двух сим-боксов и около 250 сим-карт.



В ходе обысков силовики обнаружили и изъяли компьютеры, средства связи, сим-карты разных операторов и другое оборудование. По данным следствия, их могли использовать украинские спецслужбы.





«Эти средства могут быть использованы украинскими спецслужбами для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность и дистанционного мошенничества», — сообщили в правоохранительных органах.