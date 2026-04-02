ФСБ задержала в Челябинской области администратора узла связи
Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Челябинской области администратора украинского узла связи. Об этом пишет ТАСС.
По информации агентства, оперативники выявили и пресекли деятельность злоумышленника в ходе специальных мероприятий. Задержанный — уроженец Бурятии. Он входил в преступную группу. Она специализировалась на незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Администратор обеспечивал работу двух сим-боксов и около 250 сим-карт.
В ходе обысков силовики обнаружили и изъяли компьютеры, средства связи, сим-карты разных операторов и другое оборудование. По данным следствия, их могли использовать украинские спецслужбы.
«Эти средства могут быть использованы украинскими спецслужбами для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность и дистанционного мошенничества», — сообщили в правоохранительных органах.
Возбудили уголовное дело по статье 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции организованной группой»).