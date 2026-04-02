Очевидец рассказал о моменте удара украинского БПЛА по жилому дому в Уфе

02 апреля 2026, 09:35

В Уфе в момент атаки БПЛА на многоэтажку разбились стекла в соседних зданиях

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о террористической атаке беспилотников на Уфу. Об этом информирует РИА Новости.





Несколько дронов сбили на подлете к нефтеперерабатывающим заводам. Один из них попал в жилой дом на улице Гафури. В результате возник пожар, открытое горение ликвидировали. Повреждены несколько квартир, но никто не пострадал.





«В нашем доме в момент прилета тряслись окна, у некоторых выбило стекла на балконах, грохот был сильнейший. Было страшно. Потом начали съезжаться экстренные службы», — рассказала очевидица.