FT: Украина начнёт контрнаступление в 2025 году, если Байден будет переизбран

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Киев попытается начать новое контрнаступление в 2025 году, если американский президент Джозеф Байден будет переизбран на новый срок, об этом пишет The Financial Times.
В то же время, в британской газете уточнили, что если президентское кресло займёт бывший американский лидер Дональд Трамп, то украинскому противостоянию придёт конец. Киевским властям придётся согласиться на мирное урегулирование конфликта и на переговоры с Россией.
В июле 2023 года Трамп дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором пообещал прекратить конфликт на Украине за 24 часа. Пару дней назад он заявил, что у него есть подробный план по решению российско-украинского конфликта, однако, обнародовать его до президентских выборов он не намерен.
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Евгения Парфентьева