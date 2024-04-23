Трамп называл Украину «частью России» и «полной ужасных людей»

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе разговора с европейскими коллегами называл Украину частью России. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Как утверждают американские чиновники, Трамп называл Украину «их Украиной» или «частью России». Помимо этого, источники отметили, что экс-хозяин Белого дома критиковал Украину из-за ее коррумпированности.
Также на встречах в Белом доме и в переговорах с иностранными лидерами политик неоднократно называл Украину страной, «полной ужасных людей», отмечает информагентство.
До этого сообщалось, что Трамп изменил позицию о нецелесообразности помощи Украине.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США выделяют деньги на построение тирании на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Кишиневе задерживают участников съезда молдавских политиков в Москве
Песков назвал причину вывода миротворцев из Карабаха
Западу Израиль важнее, чем Украина — политолог
Также на встречах в Белом доме и в переговорах с иностранными лидерами политик неоднократно называл Украину страной, «полной ужасных людей», отмечает информагентство.
До этого сообщалось, что Трамп изменил позицию о нецелесообразности помощи Украине.
Читайте также:
В Кишиневе задерживают участников съезда молдавских политиков в Москве
Песков назвал причину вывода миротворцев из Карабаха
Западу Израиль важнее, чем Украина — политолог
Алина Юрчак